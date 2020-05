vor 33 Min.

"Modern Family", Staffel 10: Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Bei Netflix geht bald die 10. Staffel von "Modern Family" an den Start. Wir geben Ihnen alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Nach neun erfolgreichen Staffeln "Modern Family" wird bald auch Staffel 10 bei Netflix zu sehen sein. Wir verraten Ihnen den Start Termin der 10. Staffel. Außerdem lesen Sie hier alle Infos zur Handlung und den Folgen, sowie zu den Schauspielern der Serie. Am Ende des Artikels können Sie sich den Trailer zu "Modern Family" ansehen.

Start von "Modern Family", Staffel 10

Ab dem 12. Juni 2020 wird die 10. Staffel von "Modern Family" auf Netflix zu sehen sein.

Handlung von "Modern Family", Staffel 10

Jay entwickelt sich während der Vorbereitungen zum 4. Juli zum unausstehlichen Pedanten. Was für Jay der Unabhängigkeitstag ist, ist für Claire das jährliche Halloweenfest, das auch in diesem Jahr wieder für Ärger sorgt.

Manny kehrt derweil zurück ans College und nimmt sein Studium wieder auf. Allerdings nutzt seine Freundin Sherry die Gastfreundschaft von Gloria und Jay weiterhin aus, was dem Paar auf die Nerven geht. Für Phil kündigt sich dagegen eine unverhoffte Karrierechance an der Uni an.

"Modern Family", Staffel 10: Die Folgen

Die 10. Staffel hat insgesamt 22 Folgen. Hier die einzelnen Episoden im Überblick:

Nichts geht über eine Parade Ein Kuss und seine Folgen Danger O'Shea Folge dem Herzen Trauerbewältigung Die Verführten Angewandte Psychologie Die Kinder heutzutage Eine Mutter wie ein Baum Immer der falsche Moment Ein bewegter Tag Begegnungen mit der Vergangenheit Offen für Neues Was ist mit Lily los? SuperPartyBabyBowl Alarmstufe Rot Die Wildnis Stand By Your Man Die Ja-Sagerin Kein Entkommen Abschlussfeier Ein Jahr voller Geburtstage

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Modern Family"

Rolle Schauspieler Jay Pritchett Ed O'Neill Gloria Pritchett Sofia Vergara Manny Delgado Rico Rodriguez Phil Dunphy Ty Burrell Claire Dunphy Julie Bowen Mitchell Pritchett Jesse Tyler Ferguson Cameron Tucker Eric Stonestreet Haley Dunphy Sarah Hyland Luke Dunphy Nolan Gould Alex Dunphy Ariel Winter Lily Tucker-Pritchett Aubrey Anderson-Emmons Joe Delgado-Pritchett Jeremy Maguire

Trailer zu "Modern Family"

Hier bekommen Sie einen Überblick über die letzten zehn Staffeln

(mne)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen