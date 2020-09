16:00 Uhr

Modern Family, Staffel 11 (Sky): Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Modern Family" ist ab Mitte September 2020 mit Staffel 11 auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - hier erhalten Sie alle Infos zur Serie.

Von Elisa Jebelean

"Modern Family", Staffel 11, ist die finale Staffel der amerikanischen Comedyserie und läuft in wenigen Tagen bei Sky Ticket an. Die erste Folge der Serie wurde am 23. September 2009 in den USA ausgestrahlt und nun heißt es nach elf Jahren auch für die deutschen Fans: Abschiednehmen. Doch bevor das Finale ansteht, fährt die chaotische Großfamilie auf einen Trip nach Paris.

Hier erfahren Sie alles über den Start-Termin, die Handlung und die Besetzung von "Modern Family". Auch einen TV-Trailer gibt es zu sehen.

"Modern Family", Staffel 11: Wann ist der Start-Termin bei Sky?

"Modern Family", Staffel 11, kommt ab Donnerstag, 17. September 2020, um 21.05 Uhr Uhr mit Doppelfolgen auf Sky One HD. Außerdem ist Staffel 11 auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q verfügbar.

Handlung: Worum geht es in "Modern Family", Staffel 11?

Achtung Spoiler zur zehnten Staffel: Nach der Geburt von Haleys Zwillingen ist das Haus der Dunphys noch lebhafter als zuvor - obwohl Alex zu einer Forschungsexpedition aufgebrochen ist. Haley und Claire haben Auseinandersetzungen zur Erziehung der Zwillinge und der Schlafmangel macht vor allem Clair zu schaffen, weil ein gemeinsamer Familientrip nach Paris ansteht, wo Jay eine Auszeichnung für sein Lebenswerk als Wandschrankproduzent erhalten soll. Claire hat ein geheimes Rendezvous und für Cameron erfüllt sich in Paris ein Lebenstraum - das Chaos und der Enthusiasmus des Pritchett-Dunphy-Tucker-Klans bleibt also auch in Staffel 11 nicht aus.

"Modern Family", Staffel 11: Die Folgen

Staffel 11 hat insgesamt 18 Folgen, die etwa 20 Minuten dauern. Hier die Original-Titel im Überblick:

Folge Titel 1 " New Kids on the Block " 2 "Snapped" 3 "Perfect Pairs" 4 "Pool Party" 5 "The Last Halloween" 6 "A Game of Chicken" 7 "The Last Thanksgiving" 8 "Tree's A Crowd" 9 "The Last Christmas" 10 "The Prescott" 11 "Legacy" 12 "Dead on a Rival" 13 " Paris " 14 "Spuds" 15 "Baby Steps" 16 "I'm Going to Miss This" 17 "Finale" (Part 1) 18 "Finale" (Part 2)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Modern Family", Staffel 11?

Selbstverständlich darf kein Teil des beliebten Familien-Clans fehlen. Hier die Schauspieler im Überblick:

Schauspieler Rolle Ed O'Neill Jay Pritchett Sofía Vergara Gloria Delgado-Pritchett Julie Bowen Claire Dunphy Ty Burrell Phil Dunphy Jesse Tyler Ferguson Mitchell Pritchett Eric Stonestreet Cameron Tucker Sarah Hyland Haley Dunphy Ariel Winter Alex Dunphy Nolan Gould Luke Dunphy Rico Rodriguez Manny Delgado Aubrey Anderson-Emmons Lily Tucker-Pritchett Jeremy Maguire Fulgencio "Joe" Pritchett Reid Ewing Dylan Marshall

In Staffel 11 werden auch zahlreiche Gaststars zu sehen sein: Unter anderem "Friends"-Star Courteney Cox und Fußballprofi David Beckham.

Trailer zu "Modern Family", Staffel 11

Dieser Trailer zu Staffel 11 zeigt auch einige Szenen aus vergangenen Staffeln:

