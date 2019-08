10:55 Uhr

Möchte Herzogin Meghan Kinderbuchautorin werden?

Meghan Markle: Passend zu ihrem 38. Geburtstag kursieren Gerüchte, sie wolle ein Kinderbuch schreiben. Meghan wäre nicht die erste im britischen Königshaus.

Meghan Markle feiert heute ihren 38. Geburtstag. Erst Anfang Mai ist die britische Herzogin Mutter geworden, nun soll sie bereits Pläne für ein Kinderbuch haben. Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet soll das Buch sich mit Tierliebe beschäftigen. Ein Insider habe von Meghans Plänen erzählt.

Meghan Markle wäre nicht die erste royale Kinderbuchautorin

Sie wäre damit nicht das einzige Mitglied des britischen Königshauses, das sich mit dem Thema beschäftigt: Bereits ihr Schwiegervater Prinz Charles hat ein Kinderbuch mit dem Titel "Der alte Mann von Lochnagar" geschrieben. Das Buch wurde im November 1980 erstmals veröffentlicht und ist unter anderem auf Amazon erhältlich. Dort hat die Ausgabe von 1993 nur eine einzige Kundenrezension - allerdings fünf Sterne.

In dem Kinderbuch geht es um einen Mann, der in Schottland in einer Höhle lebt. Er hatte die Geschichte wohl ursprünglich für seine beiden jüngeren Brüder geschrieben. Über den Inhalt für Meghans Kinderbuch gibt es keine genauen Details.

Meghan Markle engagiert sich in etlichen kreativen Projekten

Die 38-Jährige engagiert sich immer wieder für wohltätige Zwecke - auch im kreativen Bereich. So hat sie erst kürzlich für die Zeitschrift Vogue in der September-Ausgabe als Gast-Chefredakteurin mitgewirkt, in der es um 15 Frauen mit wichtigen Botschaften geht - darunter Klimaaktivistin Greta Thunberg, Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und US-Schauspielerin Jane Fonda.

Außerdem kreiert Herzogin Meghan eine eigene Modemarke, die bereits im Herbst erhältlich sein soll. Die Modelinie soll Frauen praktische Basics für die Arbeit bieten und dabei noch für einen wohltätigen Zweck sein: Für jedes verkaufte Kleidungsstück soll ein Teil an die Organisation Smart Works gespendet werden. Die Non-profit Organisation unterstützt arbeitslose Frauen bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt.

12 Bilder Das ist Meghan Markle Bild: Danny Lawson, PA Wire/dpa

Die 38-jährige Meghan engagiert sich als Feministin stark für Frauenrechte weltweit. Einige britische Medien kritisieren ihren Einsatz allerdings: Es sei für ein Mitglied des britischen Königshauses zu politisch. Wie genau Meghan ihren Geburtstag heute feiert, teilte der Kensington Palast nicht mit. (AZ, dpa)

