Mondfinsternis 2018: Am 27. Juli ist der Blutmond in Deutschland zu sehen

Am 27. Juli 2018 findet eine Mondfinsternis am Nachthimmel statt. Der Blutmond ist an diesem Abend ebenfalls in Deutschland zu sehen.

Am 27. Juli kann in Deutschland bei entsprechender Witterung eine Mondfinsternis beobachtet werden. Was genau ist zu sehen? Und was bedeutet Blutmond?

Seit Jahrtausenden fasziniert der Mond die Menschen - besonders dann, wenn er sich plötzlich verdunkelt. Eine Mondfinsternis war immer schon ein besonderes Ereignis und ist es auch heute noch.

In Kürze ist es wieder so weit: Ende Juli wird sich der Mond in den Erdschatten schieben und das Himmels-Spektakel wird auch über Deutschland zu sehen sein.

Mondfinsternis 2018: Wann wird der Blutmond am Himmel zu sehen sein?

Die Mondfinsternis 2018 findet am 27. Juli statt. Mit einer Dauer von 103 Minuten ist sie die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Da sich das gesamte Geschehen in der Dämmerungsphase abspielt, kommen Fotografen voll auf ihre Kosten (sofern keine Wolken am Himmel stehen). Und selbst der Kalender meint es gut mit den Beobachtern, denn die Jahrhundert-Finsternis findet an einem Freitagabend statt.

Zwischen 21.30 Uhr und 23.13 Uhr befindet sich der Mond während der Finsternis am 27. Juli vollständig im Kernschatten der Erde.

Mondfinsternis - wie geht das vor sich?

Eine Mondfinsternis entsteht bei Vollmond und nur dann, wenn Mond, Erde und Sonne in einer ganz bestimmten Konstellation stehen. Für eine Mondfinsternis muss der Mond in den Erdschatten (Kernschatten) treten. Die Erde steht dann zwischen Sonne und Mond. Je nachdem, wie groß der Schatten ist, den die Erde auf den Mond wirft, sehen wir eine partielle oder eine totale Mondfinsternis.

Die Mondfinsternis, die am 27. Juli 2018 stattfindet, ist eine totale Mondfinsternis. Das bedeutet, dass der Mond im Verlauf der Finsternis vollständig in den Kernschatten der Erde eintritt. Die maximale Länge einer totalen Mondfinsternis beträgt übrigens 106 Minuten.

Blutmond, roter Mond, Mondfinsternis: Worin besteht der Unterschied?

Eine Mondfinsternis kann total oder partiell sein, je nachdem, ob der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintritt oder nur teilweise. Wenn sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde befindet, wird das Licht auf eine besondere Art gebrochen, insbesondere die langwelligen roten Anteile. Der Mond ist dann noch schwach sichtbar und steht als sogenannter Blutmond oder roter Mond am Himmel.

Wann wird das übernächste Mal ein Blutmond am Himmel über Deutschland zu sehen sein?

Die übernächste totale Mondfinsternis findet am 21. Januar 2019 statt. Auch sie wird über Deutschland zu sehen sein - sofern das Wetter mitspielt. (sli)

10 Bilder Mondfinsternis: So sahen unsere Leser das Schauspiel am Himmel

