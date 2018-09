Mondkalender 2018: Wann ist der nächste Vollmond? Und wann kommt wieder Neumond?

Bislang wütete die Afrikanische Schweinepest in den östlichen EU-Staaten, nun ist sie 60 Kilometer vor Deutschlands aufgetaucht - bei Wildschweinen in Belgien. Die EU-Kommission pocht auf höchste Wachsamkeit. Die Bundesregierung sieht sich hingegen gut gewappnet.

TVOG 2018

"The Voice of Germany" 2018: Wer sind die Coaches in der Jury?

"The Voice of Germany" 2018 startet am 18. Oktober. Wer sind die Coaches in der Jury? Wer ersetzt Samu Haber? Wir stellen Ihnen die neue TVOG-Jury vor.