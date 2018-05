vor 19 Min.

Mondkalender 2018: Wann sind wieder Neumond und Vollmond? Panorama

Der Mondkalender 2018 zeigt, wann Vollmond und Neumond zu sehen sind. Der letzte Vollmond war am Montag. Hier finden Sie die Mondphasen mit genauer Uhrzeit.

Mondphasen sind für viele Menschen interessant. Mit dem Mondkalender 2018 lässt sich sehen, wann Vollmond oder Neumond in den einzelnen Monaten am Himmel stehen. Bei Vollmond stehen sich Mond und Sonne auf den entgegengesetzten Seiten der Erde gegenüber. Bei Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne.

Durchschnittlich dauert eine Mondphase 29 Tage, zwölf Stunden und 43 Minuten. Es lässt sich leicht sehen, dass das zeitliche Konzept und der Name "Monat" darauf beruhen.

In Wirklichkeit kann die Dauer einer Mondphase aber unterschiedlich lang sein. Unter anderem die NASA hat ausgerechnet, wann Vollmond oder Neumond am Himmel zu sehen sind. Die Termine finden Sie hier in unserem Mondkalender.

Mondkalender 2018: Wann ist Vollmond?

02. Januar 2018, 3.24 Uhr (Dienstag)

31. Januar 2018, 14.27 Uhr (Mittwoch)

02. März 2018, 1.51 Uhr (Freitag)

31. März 2018, 14.37 Uhr (Samstag)

30. April 2018, 2.58 Uhr (Montag)

29. Mai 2018, 16.20 Uhr (Dienstag)

28. Juni 2018, 6.53 Uhr (Donnerstag)

27. Juli 2018, 22.21 Uhr (Freitag)

26. August 2018, 13.56 Uhr (Sonntag)

25. September 2018, 4.53 Uhr (Dienstag)

24. Oktober 2018, 18.45 Uhr (Mittwoch)

23. November 2018, 6.39 Uhr (Freitag)

22. Dezember 2018, 18.49 Uhr (Samstag)

Mondphasen: Wann ist Neumond im Jahr 2018?

17. Januar 2018, 3.17 Uhr (Mittwoch)

15. Februar 2018, 22.05 (Donnerstag)

17. März 2018, 15.12 Uhr (Samstag)

16. April 2018, 3.57 Uhr (Montag)

15. Mai 2018, 13.48 Uhr (Dienstag)

13. Juni 2018, 21.43 Uhr (Mittwoch)

13. Juli 2018, 4.48 Uhr (Freitag)

11. August 2018, 11.58 Uhr (Samstag)

09. September 2018, 20.01 Uhr (Sonntag)

09. Oktober 2018, 5.47 Uhr (Dienstag)

07. November 2018, 17.02 Uhr (Mittwoch)

07. Dezember 2018, 8.20 Uhr (Freitag)

(sge)

Themen Folgen