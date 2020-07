vor 50 Min.

Mondkalender: Wann ist Vollmond im August 2020? Wann Neumond?

Wann 2020 Vollmond und Neumond am Himmel stehen, erfahren Sie in unserem Mondkalender.

Wann ist Vollmond im August 2020? Wann wieder Neumond? Der Mondkalender 2020 liefert Datum und Uhrzeit zu den Mondphasen für alle Monate.

Vollmond steht wieder im August 2020 am Himmel, Neumond folgt danach in der Mitte des Monats. Wann genau? Im Mondkalender 2020 in diesem Artikel finden Sie die genauen Angaben zu den Mondphasen mit Datum und Uhrzeit.

Manche Menschen interessieren sich allein aus Neugier dafür, wann Neumond oder Vollmond am Himmel stehen. Manche richten aber auch alltägliche Dinge wie das Haareschneiden nach den Mondphasen aus oder können bei Vollmond schlechter schlafen - auch wenn die Wissenschaft das alles kritisch sieht.

Hier finden Sie unseren Mondkalender 2019 / 2020, der alle Termine für Neumond und Vollmond bietet. Die Angaben zu den Mondhasen stammen von der NASA.

Mondkalender 2020: Vollmond und Neumond im August

Nächster Vollmond : 3. August 2020

: 3. August 2020 Nächster Neumond : 19. August 2020

Wann ist Vollmond im August 2020?

10. Januar 2020, 20.21 Uhr (Freitag)

09. Februar 2020, 08.33 Uhr (Sonntag)

09. März 2020, 19.48 Uhr (Montag)

08. April 2020, 04.35 Uhr (Mittwoch)

07. Mai 2020, 12.45 Uhr (Donnerstag)

05. Juni 2020, 21.12 Uhr (Freitag)

05. Juli 2020, 06.44 Uhr (Sonntag)

03. August 2020, 17.59 Uhr (Montag)

02. September 2020, 07.22 Uhr (Mittwoch)

01. Oktober 2020, 23.05 Uhr (Donnerstag)

31. Oktober 2020, 15.49 Uhr (Samstag)

30. November 2020, 10.30 Uhr (Montag)

30. Dezember 2020, 04.28 Uhr (Mittwoch)

Mondphasen: Nächster Neumond 2020 im August

24. Januar 2020, 22.42 Uhr (Freitag)

23. Februar 2020, 16.32 Uhr (Sonntag)

24. März 2020, 11.28 Uhr (Dienstag)

23. April 2020, 04.26 Uhr (Donnerstag)

22. Mai 2020, 19.39 Uhr (Freitag)

21. Juni 2020, 08.41 Uhr (Sonntag)

20. Juli 2020, 19.33 Uhr (Montag)

19. August 2020, 04.41 Uhr (Mittwoch)

17. September 2020, 13.00 Uhr (Donnerstag)

16. Oktober 2020, 21.31 Uhr (Freitag)

15. November 2020, 06.07 Uhr (Sonntag)

14. Dezember 2020, 17.17 Uhr (Montag)

Mondkalender 2019 / 2020: Wie kommt es zu Vollmond und Neumond?

Wie kommt es überhaupt zu den Mondphasen? Bei Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne. Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlen nur die Seite erreichen, die von der Erde abgewandt ist. Daher lässt sich der Mond von der Erde aus nicht oder zumindest nur schlecht sehen.

Bei Vollmond befindet sich Sonne, Erde und Mond wieder auf einer Linie. Dieses Mal befinden sich Sonne und Mond allerdings auf gegenüberliegenden Seiten. Das bedeutet, dass die von Erde aus sichtbare Mondseite voll bestrahlt wird. Daher ist der komplette Mond zu sehen. (sge)

