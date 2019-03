Mondphasen 2019: Wann ist Vollmond? Wann ist Neumond?

Völlig losgelöst

Schwerelosigkeitsparty mit zahlreichen Promis

"Völlig losgelöst von der Erde" flog "Major Tom" in einem Song der Neuen Deutschen Welle einst durchs All. Ganz so hoch flogen die Teilnehmer einer "Schwerelosigkeitsparty" in Frankfurt nicht. Dafür gab es das erste Fußball-Tor unter Weltraumbedingungen.