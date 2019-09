12:14 Uhr

"Monster Hunter World: Iceborne" - Release, Gameplay, Kritik, Trailer

"Monster Hunter World: Iceborne" erscheint demnächst. Wann ist das Release-Date des DLCs? Hier gibt es die Antwort und mehr Infos zu Gameplay, Trailer und Kritik.

"Monster Hunter World" begeisterte bei seinem Release im Januar 2018 zahlreiche Fans mit einer Open-World-Map der beliebten Action RPG-Reihe. Nun gibt es ein umfangreiches DLC: "Monster Hunter World: Iceborne". Lesen Sie hier mehr zu Gameplay, Trailer und Kritik des neuen Capcom-Games.

"Monster Hunter World: Iceborne" - Gameplay, Release-Datum

Iceborne erscheint am 06.09.2019 für die Playstation 4 und Xbox. PC-Gamer müssen etwas länger warten: Die Stream-Version ist erst ab Januar 2020 erhältlich. Das DLC soll etwa den gleichen Umfang wie "Monster Hunter World" haben - was für Erweiterungen beträchtlich ist. In dem RPG schlüpft man in die Rolle eines Jägers, der mit einem Forscherteam die Spielewelt erkundet und Monster fängt, um sie zu untersuchen.

Je mehr Monster man als Spieler fängt, desto mehr Erfahrungspunkte und Ausrüstungsgegenstände erhält man und desto stärkere Monster können besiegt werden. Die Story von Iceborne soll dort ansetzen, wo "Monster Hunter World" aufgehört hat. Es wird auch einen höheren Maximalrang und eine neue Basis geben.

Kritik und Trailer zu "Monster Hunter World: Iceborne"

Im Iceborne-DLC gibt es neben neuen Ausrüstungsgegenständen und Monstern auch eine neue Region zu erkunden: Die Raureif-Weite. Das neue Gebiet wird von Eisklippen und Kälte beherrscht, die auch den Jägern Schaden zufügt, wenn nicht die nötige Ausrüstung auf die Expedition mitgenommen wurde. Im Trailer ist das unerbitterliche Gebiet zu sehen.

"Monster Hunter World" ist von der Fangemeinde sehr positiv aufgenommen worden. Auf Amazon hat das Spiel für die PS4 bei 275 Kundenrezensionen 4,4 Sterne erhalten. Auch auf Steam sind die Bewertungen größtenteils positiv - 73 Prozent der Nutzer hat "Monster Hunter World" gut gefallen. Einige Kritikpunkte sind die repetitiven Quests gegen Ende der Storyline und geradlinige Schwierigkeiten beim Jagen von Monstern. Das DLC Iceborne wird trotzdem mit Freude erwartet. (AZ)

