vor 17 Min.

"Monster": So wird der Tatort heute aus Dortmund

Im Dortmunder Tatort heute geht es um Kinderhandel und sexuelle Gewalt - ein düsterer und belastender Fall für Faber und Co. Lohnt sich "Monster"? Die Tatort-Kritik.

"Monster" heißt der neue Tatort aus Dortmund, der heute am Sonntag (02.02.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Der neue Fall führt die Kommissare Peter Faber ( Jörg Hartmann ) und Martina Bönisch ( Anna Schudt ) in die Abgründe von Missbrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder - und ist dabei von beklemmender Aktualität. Ein harter Stoff, der Figuren und Zuschauern einiges abverlangt.

( ) und ( ) in die Abgründe von Missbrauch und sexueller Gewalt gegen Kinder - und ist dabei von beklemmender Aktualität. Ein harter Stoff, der Figuren und Zuschauern einiges abverlangt. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Dortmund-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Als die Polizei den Tatort erreicht, kauert eine junge Frau direkt neben dem Opfer – offenbar handelt es sich um die Mörderin. Das Tatmesser hält sie noch in der Hand und will sich nur unter einer Bedingung ergeben: Sie verlangt, mit Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann)sprechen zu können. Welche Verbindung sie zum Leiter der Dortmunder Mordkommission hat, ist völlig unklar.

Den Samstag wollte Jan Pawlak (Rick Okon, links) mit seiner Frau Ella (Anke Retzlaff) und Tochter Mia verbringen. Doch es kommt anders... Bild: Thomas Kost, WDR





Da bekommt Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) einen verstörenden Anruf seiner fünfjährigen Tochter. In höchster Alarmbereitschaft macht er sich auf den Weg zu seiner Familie.

Kritik: Lohnt es sich, beim "Tatort: Monster" heute einzuschalten?

Der Realismus der Gegenwart und die Schattenseiten der digitalen Welt prägen immer mehr die Themenwelt des Tatort. So auch die Folge "Monster" aus Dortmund, die Kindesmissbrauch und die Privatfehde von Kommissar Faber mit dem Dauerschurken Markus Graf drehbuchmäßig ziemlich ungeschickt zusammenrührt.

Klaus Kaczmarek (Mike Reichenbach) betreibt einen Handel mit Spielwaren - zur Tarnung. So fällt es nicht weiter auf, dass in seinem Keller Kinder und Erwachsene ein und aus gehen. Bild: Thomas Kost, WDR





Drehbuchautor Jürgen Werner hat den dramatischen Weg eines als Kind missbrauchten Mädchens zur erwachsenen Frau zum Hauptthema gemacht. Ein Opfer, das im Lauf seines zerstörten Lebens zur Rächerin wird. Doch damit nicht genug: Zeitgleich wird die Frau des jungen Kollegen Jan Pawlak unter Drogen gesetzt, und Mia, die fünfjährige Tochter der beiden, gekidnappt – wohl nur, damit aus der Privatfehde von Faber und Graf im dritten Aufeinandertreffen doch noch ein Krimi wird. Denn Faber quält immer noch der Verdacht, dass sein Gegenspieler seine Finger im Spiel hatte bei einem Verkehrsunfall, durch den Frau und Tochter des Ermittlers ums Leben kamen.

Die verbalen Florettkämpfe der Duellanten und die geplante Versteigerung Mias zum Verkauf im Darknet tun diesem Tatort nicht gut. Dass Pawlak seiner entführten Tochter auch noch selbst hinterher ermitteln darf, ist ein zusätzlicher Fauxpas in der Handlung.

Bild: Thomas Kost, WDR





Zum Glück ist die Inszenierung von Torsten C. Fischer zurückhaltend. Die Regie sorgt für die Distanz, die beim Thema Kindesmissbrauch auch notwendig ist. Der Missbrauch selbst wird nur zweimal angedeutet. Und die Monster können normale Menschen sein, die, so das Drehbuch, „abends Dinge tun, die wir verdrängen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.“ Mehr als die diesmal eher blassen Kommissare überzeugt Luisa-Céline Gaffron als verbitterte Kinderschänder-Rächerin. Große Leistung.

Lesen Sie dazu auch die Pressestimmen: "Verstörend, beklemmend": Die Kritik zum Dortmund-Tatort heute

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dortmunder Tatort heute

Peter Faber : Jörg Hartmann

: Martina Bönisch : Anna Schudt

: Nora Dalay : Aylin Tezel

: Aylin Tezel Jan Pawlak : Rick Okon

: Markus Graf : Florian Bartholomäi

: Evelyn Kohnai: Luisa-Céline Gaffron

Ella Pawlak : Anke Retzlaff

: Mia Pawlak : Eliza Heitz

: Eliza Heitz KTU-Mitarbeiter: Jesse Albert

Alexander Weidel: Hansa Czypionka

Thomas Becker : Klaus Schindler

: Stefan Fellner : Marc Fischer

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.





Kommissare: Faber, Bönisch, Dalay und Pawlak sind das Tatort-Team in Dortmund

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Thomas Kost, WDR





Martina Bönisch ist Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen. Ihre Ehe ist kaputt, nicht selten sucht die toughe Kommissarin Abwechslung bei anderen Männern. Im Dienst ist sie die Zuverlässigkeit in Person, eine ebenso erfahrene wie zielstrebige Beamtin.

Nora Dalay hat deutsch-türkische Wurzeln, doch ihre Familie ist für sie kein Thema mehr. Sie möchte Karriere machen, dem ordnet sie alles unter. Die Beziehung mit ihrem Kollegen Daniel Kossik halten beide lange geheim, ein gemeinsames Kind lässt Dalay abtreiben. Die Partnerschaft zerbricht und Kossik lässt sich 2018 nach anhaltenden Problemen mit Faber zum LKA nach Düsseldorf versetzen. Für ihn rückt Jan Pawlak ins Dortmunder Ermittler-Team.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

02. Februar: " Tatort : Monster" ( Dortmund )

: Monster" ( ) 09. Februar: " Tatort : Die goldene Zeit" ( Hamburg )

: Die goldene Zeit" ( ) 16. Februar: " Polizeiruf 110: Totes Rennen" ( Magdeburg )

110: Totes Rennen" ( ) 23. Februar: " Tatort : Ich hab im Traum geweinet" ( Schwarzwald )

: Ich hab im Traum geweinet" ( ) 01. März: " Tatort : Die Nacht gehört dir" (Franken)

: Die Nacht gehört dir" (Franken) 08. März: " Tatort : Leonessa" ( Ludwigshafen )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"

Themen folgen