Start, Handlung, Folgen: So wird "Monster bei der Arbeit" auf Disney+

Die neue Serie "Monster bei der Arbeit" ging Anfang Juli bei Disney+ an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung haben wir hier für Sie.

"Monster bei der Arbeit" (im Original "Monsters At Work") ist ein Spin-off des erfolgreichen Animationsfilms "Die Monster AG" von 2001, der von den Pixar Animation Studios stammt und in Zusammenarbeit mit Disney entstand. Die Serie ist jedoch nicht nur ein Spin-off, sondern auch eine direkte Fortsetzung der Handlung des Originalfilms und setzt etwa sechs Monate nach den Ereignissen von "Die Monster AG" ein. Wir verraten Ihnen, wann die Serie an den Start geht und haben außerdem alle Infos zu Folgen, Handlung und Besetzung für Sie.

"Monster bei der Arbeit": Start auf Disney+ in Deutschland

Die Animationsserie "Monster bei der Arbeit" ging am 7. Juli 2021 bei Disney+ an den Start. Ab diesem Zeitpunkt soll jeden Mittwoch eine neue Folge erscheinen.

Ursprünglich war ein früherer Termin für den Release der Serie geplant gewesen, die Produktion der Serie hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch leicht verzögert. Erstmals angekündigt wurde "Monsters At Work" 2017, als Disney CEO Bob Iger bekannt gab, dass eine Serie im "Monster AG"-Universum in Produktion sei.

Aktuell zahlt man für ein Abo des Streaming-Dienstes monatlich 8,99 Euro beziehungsweise 89,99 Euro pro Jahr. Im Februar 2021 hat Disney die Preise angehoben.

"Monster bei der Arbeit" - Der offizielle Trailer

Was Sie alles bei "Monster bei der Arbeit" erwarten dürfen, können Sie hier im offiziellen Trailer ansehen.

Handlung von "Monster bei der Arbeit": Worum geht es in der Serie?

Die Handlung der Serie setzt sechs Monate nach den Ereignissen aus "Die Monster AG" ein. Die Stadt Monstropolis wird darauf umgestellt, dass nun nicht mehr die Schreie von Kindern, sondern ihr Lachen für den Energiebedarf der Stadt sorgen sollen. Tylor Tuskmon hat als Klassenbester die Monster Universität absolviert und träumte immer davon, Kindern einmal Angst und Schrecken einzujagen. Außerdem war es sein Wunsch, mit seinen Idolen Mike Wazowski and James P. "Sulley" Sullivan zusammenzuarbeiten.

Als er dann jedoch einen Job bei der Monster AG landet, muss er zu seinem Schrecken feststellen, dass Schrecken out und dafür nun Lachen angesagt ist. Wird es dem jungen Monster gelingen, sich auf die neuen Umstände einzustellen? Oder wird er dafür sorgen, dass die Angst in die Kinderzimmer zurückkehrt? Ab Juli gibt es bei Disney+ die Antwort.

"Monster bei der Arbeit": Folgen von "Monsters At Work"

Die erste Staffel der neuen Disney-Serie "Monster bei der Arbeit" wird insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 22 Minuten dauern werden. Die Episoden erscheinen wöchentlich immer mittwochs. Das sind die ersten Termine und englischen Episodentitel:

7. Juli 2021: Welcome to Monsters, Incorporated 14. Juli 2021: Meet Mift 21. Juli 2021: The Damaged Room 28. Juli 2021: The Big Wazowskis 4. August 2021: Titel noch unbekannt 11. August 2021: Titel noch unbekannt 18. August 2021: Titel noch unbekannt 25. August 2021: Titel noch unbekannt 1. September 2021: Titel noch unbekannt 8. September 2021: Titel noch unbekannt

Besetzung von "Monster bei der Arbeit": Schauspieler im Cast

Im englischen Original kehren John Goodman als Sulley und Billy Crystal als Mike Wazowski zurück. Sie hatten bereits 2001 die Stimmen der beiden Hauptcharaktere übernommen. Im Deutschen hatten Ilja Richter und Reinhard Brock den Monstern ihre Stimme geliehen. Ob Richter für die deutsche Synchronisation wieder dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Der Schauspieler und Synchronsprecher Reinhard Brock ist 2013 gestorben.

Hier finden Sie die Original-Besetzung im Überblick:

John Goodman als James P. "Sulley" Sullivan

als Billy Crystal als Mike Wazowski

als Mike Wazowski John Ratzenberger als Yeti und Bernard.

Jennifer Tilly als Celia Mae

als Celia Mae Bob Peterson als Roz und Roze

Ben Feldman als Tylor Tuskmon

als Tylor Tuskmon Mindy Kaling als Val Little

Henry Winkler als Fritz

als Fritz Lucas Neff als Duncan

Alanna Ubach als Cutter

Stephen Stanton als Smitty and Needleman

als Smitty and Needleman Aisha Tyler als Millie Tuskmon

als Millie Tuskmon Bonnie Hunt als Ms. Flint

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.