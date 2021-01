vor 13 Min.

"Monstermutter": So wird "Polizeiruf 110" heute aus Brandenburg

Kein Tatort heute: Stattdessen übernimmt der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg - mit dem Abschied von Olga Lenski. Lohnt sich "Monstermutter"? Die Polizeiruf-Kritik.

"Monstermutter" heißt der neue " Polizeiruf 110 " aus Brandenburg , der heute am Sonntag (31.01.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

" aus , der heute am Sonntag (31.01.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Letzter Fall für Olga Lenski : Die Kommissarin hängt ihren Job bei der Kripo an den Nagel. Doch der Abschied gelingt nicht ganz reibungslos.

: Die Kommissarin hängt ihren Job bei der an den Nagel. Doch der Abschied gelingt nicht ganz reibungslos. In unserem Polizeiruf-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute am Sonntag im Schnellcheck

Olga Lenski (Maria Simon) hat ihren Dienst quittiert. Während sie ihren Resturlaub abbummelt, kommt es zu einem tödlichen Übergriff auf eine Mitarbeiterin des Jugendamts in Frankfurt (Oder). Kurzerhand wird die Kommissarin zurückbeordert. Als Olga von einer Befragung nicht zurückkehrt, beginnt sich Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) zu sorgen. Wo ist Olga und hat ihr Verschwinden etwas mit der flüchtigen Täterin Louisa Bronski (Luzia Oppermann) zu tun?

Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) und der Einsatzleiter Baldur Strack (Lars Pape) erhalten von der Geiselnehmerin weitere Informationen zur Übergabe. Bild: Oliver Feist, rbb/Eikon

Kritik: Lohnt es sich, bei "Polizeiruf 110: Monstermutter" heute einzuschalten?

Autor und Regisseur Christian Bach bereitet Olga Lenski einen authentischen Abschied. Hauptadressatin in diesem "Polizeiruf 110" ist allerdings Louisa „Lou“ Bronski, Anfang 20, kaputtes Leben, durchdrungen von Enttäuschung, Hass und Gewalt; ein Gericht hat ihr nach einem bewaffneten Raubüberfall die Tochter entzogen.

Darstellerin Luzia Oppermann geht in ihrer Rolle bis über die Schmerzgrenze hinaus. Das ist körperlich brutal, sprachlich derb, schauspielerisch aber famos. Was dazu führt, dass sie Maria Simon mit ihrer Wucht die große Bühne nimmt. Was zugleich Stärke und Schwäche des Krimis ist. Denn so bleibt die ohnehin gnadenlos introvertierte, mit sich ringende, nur minimalistische Mimik offenbarende Lenski ein menschliches Rätsel.

Stark dagegen das Wechselspiel zwischen den verzweifelten Versuchen von Raczek, die Kollegin aus den Händen der Entführerin zu befreien, und dem kammerspielgleichen Duell der verbitterten Mütter im Fluchtauto. Dort hat der Film auch seine besten Szenen, wird der Kriminalfall zum Psychodrama.

Lesen Sie dazu auch die vollständige Polizeiruf-Kolumne: Olga Lenski erlebt ein Drama unter Müttern

Olga Lenski spürt die flüchtige Täterin Louisa "Lou" Bronski auf und gerät ernsthaft in Gefahr. Bild: Oliver Feist, rbb/Eikon

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Polizeiruf heute aus Brandenburg

Olga Lenski : Maria Simon

: Adam Raczek : Lucas Gregorowicz

: Louise Bronski "Lou": Luzia Oppermann

Nicole Bronski: Jule Böwe

Maria Lenski : Natalia Bobyleva

: Ulrike Lacknitz: Petra Hartung

Karol Pawlak : Robert Gonera

: Wiktor Krol : Klaudiusz Kaufmann

: Wolfgang Neumann "Wolle": Fritz Roth

"Wolle": Alma Lenski : Aennie Lade

: Aennie Lade Veith Hannwacker: Rainer Strecker

"Polizeiruf 110" heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Lenski und Raczek sind das Polizeiruf-Team in Brandenburg

Seit 2015 ermitteln Maria Simon alias Olga Lenski und Lucas Gregorowicz als Adam Raczek im deutsch-polnischen Grenzgebiet. In "Monstermutter" schlüpft Simon nun nach 10 Jahren und 18 Fällen letztmalig in die Rolle der Kriminalhauptkommissarin. Kollege Lucas Gregorowicz macht als Adam Raczek weiter - im nächsten Krimi im Herbst zunächst noch alleine, bevor er Schauspieler André Kaczmarczyk als neuen Kollegen zur Seite bekommt.

Als Kommissarin und Mutter einer Tochter hatte Olga Lenski zuvor bereits vier Jahre an der Seite des brandenburgischen Dorfpolizisten Horst Krause ermittelt. Auch Raczek, der in Polen aufgewachsen ist, kennt sich in der Grenzregion gut aus, bereits seit 2007 bekämpft er die grenzüberschreitende Kriminalität.

Lenski und Raczek sind nicht immer einer Meinung, trotzdem sind sie ein gutes Team. Vom Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder, in dem deutsche und polnische Kriminalbeamte gemeinsam arbeiten, gehen sie Verbrechen aller Art nach. Der Kriminalhauptkommissar neigt zu Alleingängen, ist emotional unberechenbar und stellt seine Kollegin immer wieder auf eine harte Probe.

5 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Oliver Feist, rbb/Eikon

Sendetermine: Das sind die kommenden Polizeiruf- und Tatort-Folgen am Sonntag

31. Januar: " Polizeiruf 110 : Monstermutter" ( Brandenburg )

: Monstermutter" ( ) 07. Februar: " Tatort : Rettung so nah" ( Dresden )

: Rettung so nah" ( ) 14. Februar: " Tatort : Hetzjagd" ( Ludwigshafen )

: Hetzjagd" ( ) 21. Februar: " Tatort : Heile Welt" ( Dortmund )

: Heile Welt" ( ) 28. Februar: " Tatort : Schoggiläbe" ( Zürich )

