17.04.2019

Mordfall Maria auf Usedom: Wo sind die Tatwaffen?

Fahndung in Zinnowitz nach dem Tod der 18-jährigen Maria.

Im Fall der getöteten 18-jährigen Maria auf Usedom gab es zwei Festnahmen. Doch die Ermittlungen sind längst nicht beendet.

Nach der Festnahme zweier Mordverdächtiger im Fall der 18-jährigen Maria auf Usedom suchen die Ermittler nun nach zwei Tatwaffen. Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Stralsund, Sascha Ott, sagte am Mittwoch, die 19 und 21 Jahre alten Männer würden des gemeinschaftlichen Mordes verdächtigt. Sie hätten in den polizeilichen Vernehmungen die Tat nicht bestritten. Seit Dienstag sitzen beide in Untersuchungshaft.

Maria auf Usedom getötet: Was war das Motiv?

Zum Motiv für die Tat wollte sich Ott nicht äußern. Die Informationen aus den polizeilichen Vernehmungen hätten aber dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft den Antrag auf Haftbefehl auf den Verdacht des Mordes gründete. Dem sei der Haftrichter gefolgt.

Die Ermittlungen sind dem Staatsanwalt zufolge längst nicht beendet. Es müssten weitere Spuren ausgewertet und Beweismittel wie die Tatwaffen gesucht werden. "Wir würden gern zeitnah Anklage erheben", sagte Ott. Die U-Haft darf in der Regel höchstens sechs Monate dauern. (dpa/AZ)

Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig. Von der Tatwaffe fehlte jede Spur, Zeugen gab es zunächst auch keine. Doch nun scheint der Fall der getöteten 18-jährigen Maria von Usedom geklärt. Es gab zwei Festnahmen. Video: dpa

