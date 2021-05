Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen in der ARD: Darsteller, Handlung, TV-Termin

Die ARD zeigt heute am 29.5.21 den Krimi "Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast?

Erol Sander ermittelt wieder: In der ARD läuft Ende Mai "Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen". Wer alle Informationen zum Krimi haben möchte, ist hier richtig. Wir sagen Ihnen, welche Schauspieler mit dabei sind, wie die Handlung ist, ob es "Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen" auch im Stream gibt und wann genau der TV-Termin ist.

"Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen" heute am 29.5.21 in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen" läuft am Samstag, 29. Mai 2021, in der ARD. Die Folge startet um 20.15 Uhr. Wer bis dahin nicht warten will, findet "Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen" schon jetzt als Stream in der ARD-Mediathek kostenlos zum Abruf.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen"

Es ist ein Schock während eines Einkaufsbummels: Sevim und Clara genießen in einer engen Einkaufsgasse in Athen ein spontanes Shopping. Die beiden Frauen nehmen sich richtig Zeit für sich. Als Clara in einer Boutique ein schönes Kleidungsstück findet, scheint der Trip noch ein weiteres Highlight zu bekommen. Sevim wartet vor dem Geschäft. Und wartet, und wartet, und wartet - bis sie feststellt: Clara ist verschwunden. Die Polizei nimmt den Fall nicht sehr ernst. Auch nicht, als klar wird, dass auch Steffen, Sevims Lebensgefährte und Vater von Clara, ebenso vom Erdboden verschluckt zu sein scheint.

Sehr wohl ernst nimmt den Fall zum Glück Mehmet Özakin, der Ex-Mann von Sevim. Der Polizist reist sofort aus Istanbul an und unterstützt seine Ex-Frau bei der Suche nach ihren Lieben. Schnell wird klar, dass Clara entführt wurde. Hat das Verbrechen etwas damit zu tun, dass Steffen als Journalist den Machenschaften von Baumogul Deimos Tzanidis und der Politikerin Sofia Boutaris auf der Spur war? Die Indizien sprechen für sich. Und der Verdacht stellt sich als richtig heraus: Tzanidis hält Clara in einem Baucontainer fest. Er möchte, dass Steffen alle Beweise gegen ihn vernichtet.

Mehmet und Sevim schaffen es zunehmend, ihre persönliche Geschichte beiseite zu lassen und konzentriert an dem Fall zu arbeiten. Das wird auch höchste Zeit, denn sowohl Clara als auch Steffen sind in immer größerer Gefahr.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen“ mit?

Mehmet Özakin - Erol Sander

- Sevim Özakin - Idil Üner

Özakin - Steffen - Michael Rotschopf

Hektor - Yiannis Niarros

Deimos Tzanidis - Yorgos Glastras

- Yorgos Glastras Sofia Boutaris - Antigoni Fryda

- Antigoni Fryda Zagorakis - Aris Troupakis

Samaras - Giannis Eglezos

Clara - Alexandra Kolaiti

(AZ)

