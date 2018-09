11:58 Uhr

Motorradfahrer schleudert Gegenstand bei voller Fahrt auf Auto Panorama

Der Vorfall ereignete sich bei Gengenbach (Ortenaukreis). Verletzt wurde niemand.

Ein Motorradfahrer hat bei voller Fahrt einen Gegenstand auf ein entgegenkommendes Auto geworfen. Verletzt wurde niemand, der Fahrer flüchtete. Der Unbekannte, der auf einer Kreisstraße bei Gengenbach (Ortenaukreis) unterwegs war, hatte nach Polizeiangaben einem Auto vermutlich einen Stein auf die Motorhaube geworfen. Dieser prallte daraufhin gegen die Windschutzscheibe des Autos. Der 42 Jahre alte Autofahrer und seine Begleiterin blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Tatgegenstand sei unauffindbar, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Laut Polizei hatte der Motorradfahrer die Hand vom Lenker gelöst, um den Gegenstand auf das Auto zu schleudern und sich dabei auch selbst in Gefahr gebracht. In den meisten Fällen würden Täter Steine oder ähnliche Gegenstände von Brücken oder Anhöhen werfen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am vergangenen Samstag wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und erhofft sich nun Hinweise auf das Nummernschild des Motorrads. (dpa)

