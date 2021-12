Infos zu "München – Im Angesicht des Krieges": Historienthriller mit Top-Besetzung

"München – Im Angesicht des Krieges": Netflix bringt demnächst einen Geschichts-Thriller raus, der auf dem Bestseller "München" von Robert Harris basiert. Start? Besetzung? Handlung? Stream? Trailer? Wir verraten Ihnen alle Details.

Basierend auf dem internationalen Bestseller " München" von Robert Harris hat Netflix einen spannenden Historien-Thriller gedreht, der demnächst sowohl in ausgewählten Kinos als auch im Streaming-Portfolio des Anbieters zu sehen sein wird: "München – Im Angesicht des Krieges" (Originaltitel "Munich: The Edge of War"). Wir versorgen Sie hier mit den Einzelheiten.

"München – Im Angesicht des Krieges": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Film läuft ab Freitag, 21. Januar 2022, weltweit auf Netflix. Bereits ab 6. Januar 2022 wird er in ausgewählten Kinos gezeigt.

Handlung: Worum geht es bei "München – Im Angesicht des Krieges"?

Auf der Basis des Bestsellers "München" von Robert Harris schildert "München – Im Angesicht des Krieges" die scheinbar nicht aufzuhaltende fatale Entwicklung in Europa an der Schwelle zum Zweiten Weltkrieg.

Video: AFP

Der Film sieht die Situation aus der Sicht zweier junger, idealistischer Diplomaten. Die beiden wollen fieberhaft den Versuch wagen, den Lauf der Geschichte noch in eine andere Bahn zu lenken. Es geht um eine folgenreiche Konferenz, die den Krieg in letzter Minute noch abwenden sollte.

​Adolf Hitler bereitet im Herbst 1938 bereits den Einmarsch in die Tschechoslowakei vor, doch die britische Regierung von Neville Chamberlain sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung des Konflikts. Angesichts des steigenden Drucks im Kessel fahren der britische Beamte Hugh Legat und der deutsche Diplomat Paul von Hartmann nach München, um dort an einer Dringlichkeitskonferenz teilzunehmen. Zu Beginn der Verhandlungen finden sich die beiden alten Oxford-Freunde plötzlich in den gefahrvollen Verstrickungen politischer Täuschungen wieder. Kann der Krieg noch verhindert werden? Wenn ja, zu welchem Preis?



Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "München – Im Angesicht des Krieges"?

George MacKay als Hugh Legat

als Jeremy Irons als Neville Chamberlain

als Jannis Niewöhner als Paul von Hartmann

als Paul von Hartmann Robert Brathurst als Sir Nevile Henderson

Jessica Brown Findley als Pamela Legat

August Diehl als Franz Sauer

als Sandra Hüller als Helen Winter

als Helen Winter Alex Jennings als Sir Horace Wilson

Anjli Mohindra als Joan

Ulrich Matthes als Adolf Hitler

Liv Lisa Fries als Lenya

als Lenya Nicolas Shaw als James Berwick

als James Berwick Ross Donnelly als SS-Offizier

Tina Louise Owens

Genevieve Florence

Hannes Wegener

Pierre Bergman

Hinter der Kamera war dieses Team aktiv:

Regie: Christian Schwocho

Drehbuch: Ben Power basierend auf der Romanvorlage München von Robert Harris

basierend auf der Romanvorlage von Produzent: Andrew Eaton

Executive Produzenten: Daniel Hetzer , Robert Harris

, Produktion: Turbine Studios

Kostüm: Frauke Firl

Produktionsdesign: Tim Pannen

Kamera : Frank Lamm

: Schnitt: Jens Klüber , BFS

, BFS Maske: Astrid Weber , Hannah Fischleder

, Hannah Fischleder Musik: Isobel Waller-Bridge



Stream von "München – Im Angesicht des Krieges" bei Netflix

Für eine Flatrate kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Das "Basis-Abo" kostet 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in normaler Auflösung und auf lediglich einem Gerät zur Verfügung.

Das "Standard-Abo" kostet 12,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das "Premium-Abo", mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, liegt bei 17,99 Euro. Das Paket lässt sich auf bis zu vier Geräten synchron nutzen.

"München – Im Angesicht des Krieges": Der Trailer zur Netflix-Serie

