"München-Mord - Das Kamel und die Blume" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 20.11.21 den Krimi "München Mord - Das Kamel und die Blume". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gestern war es wieder spannend im Zweiten: Das ZDF strahlt " München Mord - Das Kamel und die Blume" aus. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin war, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird. Lesen Sie hier die Antworten.

TV-Termin: "München Mord - Das Kamel und die Blume" gestern am 20.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"München Mord - Das Kamel und die Blume" war gestern am Samstag, 20. November 2021, im ZDF zu sehen. Start war um 20.15 Uhr. Die Zuschauer konnten sich auf rund 90 Minuten Hochspannung freuen. Und wer am Samstagabend schon etwas anderes vor hatte, der kann "München Mord - Das Kamel und die Blume" auch bequem und zeitunabhängig im Internet anschauen: als Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "München Mord - Das Kamel und die Blume"

In einem Schrebergarten gibt es eine massive Explosion. Ein Mensch kommt dabei ums Leben. Schnell ist den Ermittlern klar: Das war kein Unfall, jemand hat sich an der Gasleitung zu schaffen gemacht. Celine Pabst ist deswegen in heller Aufregung. Völlig aufgelöst kommt sie am Tatort an. Sie und Freund Karim sind häufig in der Hütte von Celines Vater Oliver. Die Sorge der jungen Frau: Einer ihrer Liebsten könnte zu Schaden gekommen sein. Zum Glück für sie stellt sich vor Ort heraus, dass keiner aus ihrem Umfeld gefährdet wurde.

Video: SAT.1

Stress ist eigentlich das Letzte, was Celine gerade gebrauchen kann. Sie ist schwanger von Patrick, von dem sie sich getrennt hat. Der Vater in spe will die Trennung allerdings nicht akzeptieren und hat insbesondere Karim als Feindbild ausgemacht. Schließlich ist sein Hass so groß, dass er den Neuen seiner Ex entführt.

Bei ihren Ermittlungen stellt das Kommissar-Trio fest, das hinter der Explosion im Schrebergarten ein großes Drama steckt - das so viel mehr zu bieten hat als "nur" eine verschmähte Liebe. Gelingt es Schaller, Flierl und Neuhauser noch rechtzeitig, weiteres Schlimmes zu verhindern?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "München Mord - Das Kamel und die Blume" im Cast

Angelika Flierl - Bernadette Heerwagen

- Harald Neuhauser - Marcus Mittermeier

- Ludwig Schaller - Alexander Held

- Helmut Zangel - Christoph Süß

Celine Papst - Lena Meckel

- Patrick Schubert - Timur Bartels

- Karim Baschir - Hassan Akkouch

- Hassan Akkouch Woita - Helmfried von Lüttichau

Oliver Papst - Rufus Beck

- Roland Belling - Thomas Wenke

- Thomas Wenke Jennifer Sandt - Melanie Mira

Stephan Paulig - Thomas Lettow

Dr. Heise - Ercan Karacayli

"München Mord - Das Kamel und die Blume" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"München Mord - Das Kamel und die Blume" finden Sie auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.