München Mord - Der Letzte seiner Art heute am 13.2.21 im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF strahlt heute am 13.2.2021 den Krimi "München Mord - Der Letzte seiner Art" aus. Wann ist die TV-Ausstrahlung genau? Wie ist die Handlung der Folge? Welche Schauspieler sind im Cast?

Krimizeit im ZDF: Heute gibt es eine neue Folge der Serie " München Mord". Sie trägt den Titel "Der Letzte seiner Art". Wann ist der TV-Termin? Welche Schauspieler spielen bei "München Mord - Der Letzte seiner Art" mit? Und: Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten zusammengestellt.

"München Mord - Der Letzte seiner Art" am 13.2.21: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF zeigt "München Mord - Der Letzte seiner Art" heute am Samstag, 13. Februar 2021. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 90 Minuten. Ungeduldige können sich "München Mord - Der Letzte seiner Art"bereits ab Freitag, 12. Februar 2021, als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "München Mord - Der Letzte seiner Art"

Kehrt eine Legende der Unterwelt zurück? Als Flierl, Neuhauser und Schaller zu einem Mordfall ins Bahnhofsviertel gerufen werden, fühlen sie sich wie in die Vergangenheit versetzt. Es gibt enorme Ähnlichkeiten zu der Zeit, in der Kiezlegende Gustav Schmidinger, der "Pate" des Bahnhofviertels, sein Unwesen trieb, Prostitution und Glücksspiel in die Gegend brachte. Der Tote ist zwar ein herkömmlicher Kleinkrimineller. Doch alles um den Fall herum wirkt doch verdächtig ähnlich zu längst vergangenen Fällen.

Für Zangl ist der aktuelle Fall ein besonderes Rendezvous mit der eigenen Vergangenheit. Er hatte sich harte Kämpfe mit dem "Paten" geliefert. Als die Ermittler von Schmidingers Ex-Frau Katharina erfahren, dass der Kiezkönig aus seinem Exil in Kalifornien zurückgekehrt ist und sein altes Viertel zurückerobern will, dämmert den Kommissaren, wieso so vieles auf Vergangenes hindeutet.

Wie schon vor Jahren, so tauchen die Ermittler auch diesmal tief ein in das Milieu im Bahnhofviertel. Während die Machtverhältnisse in der Vergangenheit klar geregelt waren, hat Schmidinger heutzutage einige "Mitspieler". Andere Kriminelle haben längst das Vakuum gefüllt, das er mit seinem Abtauchen hinterlassen hatte. Einer von ihnen: Dirk Ascher. Der Besitzer der Wäscherei im Viertel führte die Geschäfte Schmidingers in dessen Sinne. Doch ist er wirklich so loyal wie es zunächst scheint? Und welche Rolle spielt Zoja Kodraj, die Leiterin eines Pflegedienstes vor Ort? Sie ist liiert mit Sahin, dessen Sportwettenbüro schließen soll. Besonders schlecht zu sprechen auf Schmidinger ist dessen Sohn Felix.

Für die Kommissare wird die Situation schnell unübersichtlich. Zoja zeigt sich Harald gegenüber wenig kooperativ. Schaller ist betört von den Umgarnungsversuchen von Schmidingers Ex-Frau. Angelika bleibt wach - steht aber recht alleine da. Gelingt es den Experten, das Netzwerk noch einmal zu sprengen?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „München Mord - Der Letzte seiner Art“ mit?

Angelika Flierl - Bernadette Heerwagen



- Harald Neuhauser - Marcus Mittermeier

- Ludwig Schaller - Alexander Held

- Helmut Zangel - Christoph Süß

Gustav Schmidinger - Martin Umbach

- Martin Umbach Zoja Kodraj - Edita Malovcic

Dirk Ascher - Alexander Beyer

- Katharina Schmidinger - Jeanette Hain

- Felix Schmidinger - Jochen Matschke

- Emil Sahin - Sohel Altan Gol

- Sohel Altan Gol Sophie Kirner - Maria Helgath

