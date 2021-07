"München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 17.7.21 den Samstagskrimi "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifreunde, aufgepasst: Das ZDF bringt " München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" ins TV. Wer Informationen zum ZDF-Samstagskrimi sucht, ist an dieser Stelle genau richtig: Wir sagen Ihnen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben und wie die Handlung ist. Außerdem beantworten wir die Frage, ob "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen sein wird.

"München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" heute am 17.7.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" ist heute am Samstag, 17. Juli 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Der Samstagskrimi dauert 88 Minuten und steht auch als Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing"

Es ist eine furchtbare Entdeckung in einer von Münchens besten Gegenden: An einer Laterne inmitten von Schwabing hängt die übel verschandelte Leiche von Armin Riester. Der leblose Körper ist mit einem Blumendraht befestigt. Die Szenerie erinnert an einen Marterpfahl - und das inmitten des einst für Ausgelassenheit und Lebensfreude bekannten Ausgehviertels.

Für Angelika, Harald und Ludwig ist es ein besonderer Fall, der sie aus ihrer ganz eigenen kleinen Welt reißt. Angelika verwirklicht gerade ihren Traum vom Musizieren. Harald ist ganz wuschig angesichts der "besonderen" Frauen in Schwabing. Ludwig trifft Menschen aus längst vergessenen Zeiten. Dennoch schaffen sie es, sich mit voller Kraft auf die Ermittlungen zu stürzen.

Zu Lebzeiten hatte sich Riester durchaus Feinde gemacht. Sein Geschäftsmodell: verzweifelte Mieter aus Häusern, die er erbt, vertreiben - um die Wohneinheiten anschließend noch gewinnbringener zu vermieten. Hat sich einer der Mieter am raffgierigen Riester gerächt? Etwa Lukas Gutsch? Dessen Eltern standen vor dem finanziellen Kollaps, nachdem ihnen Riester seine Pläne offenbart hatte.

Doch ganz so schnell scheint der Fall dann doch nicht zu lösen zu sein: Immer wieder stoßen die Experten auf neue Spuren und entdecken, dass es so einige Menschen gab, die mit Riester noch eine Rechnung offen hatten.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" im Cast

Angelika Flierl - Bernadette Heerwagen

- Harald Neuhauser - Marcus Mittermeier

- Ludwig Schaller - Alexander Held

- Helmut Zangel - Christoph Süß

Türken-Rudi - Michael Fitz

Girgl Hofmann - Dieter Landuris

Heinzi Murnauer - Johann Nikolussi

Lukas Gutsch - Florian Karlheim

- Armin Riester - Leo Reisinger

- Thorsten Schuck - Max Schmidt

- Amalie Berghof - Mirja Mahir

- Mirja Mahir Sara Berghof - Sophia Schober

Mia Kitzing - Theresa Hanich

- Fridolin Kitzing - Andreas Wimberger

"München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Samstagabend schon etwas anderes vor und wollen dennoch "München Mord - Leben und Sterben in Schwabing" nicht verpassen? Kein Problem: Das ZDF stellt den Samstagskrimi als kostenlosen Stream in die Mediathek.

