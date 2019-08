06:26 Uhr

Münchner Familie stirbt bei Hubschrauber-Unglück auf Mallorca

Auf Mallorca sind beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Flugzeug sieben Menschen gestorben - darunter eine vierköpfige Familie aus Deutschland.

Über Mallorca sind am Sonntag ein Hubschrauber und ein Ultraleichtflugzeug zusammengestoßen - mit tödlichen Folgen. Das Unglück am Nachmittag habe sieben Menschen das Leben gekostet, teilte die Regierung der Balearen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Confirmem que a l'helicòpter volaven 5 persones (3 adults i dos menors), possiblement de nacionalitat alemanya. A l'avió ultralleuger dos adults espanyols. No hi ha cap supervivent. El servei d'atenció piscològica de @112IllesBalears s'ha activat per atendre les famílies. — Conselleria APiM_@goib (@apim_goib) 25. August 2019

Mallorca: Deutsche Familie stirbt bei Hubschrauber-Unglück

Bei der Kollision des Hubschraubers mit einem Ultraleichtflugzeug über der spanischen Insel ist Berichten zufolge auch eine vierköpfige Familie aus Deutschland ums Leben gekommen. Am Montagmorgen bestätigte das Auswärtige Amt der Deutschen Presse-Agentur, dass vier Deutsche ums Leben gekommen seien.

Insgesamt starben bei dem Unglück sieben Menschen, wie die Regierung der Balearen mitteilte. Zahlreiche spanische Medien berichteten übereinstimmend, dass es sich bei vier der fünf Insassen des Helikopters um ein deutsches Paar mit seinen zwei Kindern gehandelt habe. Die Bild-Zeitung meldete am frühen Montagmorgen, die Familie stamme aus München, die Kinder seien neun und elf Jahre alt gewesen. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen äußerte sich das Auswärtige Amt nicht dazu. Der Pilot war Berichten zufolge Italiener.

Laut Balearen-Regierung saßen in dem Flugzeug zwei Menschen - vermutlich Spanier. Das Unglück hatte sich am frühen Sonntagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Mittelmeerinsel ereignet. Beide Fluggeräte gingen in Flammen auf. Überlebende gab es nicht.

Actualització: 7 persones han mort a l'accident aeri a Inca entre un helicòpter on volaven tres adults i dos menors i una avioneta ultralleugera on viatjaven dos adults. El servei d'atenció piscològica de l'112 atén a les famílies. La presidenta del @goib és al lloc dels fets. — Govern Illes Balears (@goib) 25. August 2019

Hubschrauber-Unglück: Balearen-Präsidentin ruft dreitägige Trauer aus

Die deutsche Firma Rotorflug Helicopters bestätigte den tödlichen Absturz eines ihrer Hubschrauber. "Die Unfallursache ist noch völlig unklar", teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main mit. "Das Luftfahrt-Bundesamt sowie das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung wurden bereits durch die Rotorflug informiert. Die Behörden nehmen die Ermittlungen auf." Rotorflug bietet laut Webseite Rundflüge über Mallorca an - auf drei Routen von 15 bis 30 Minuten für 87 bis 167 Euro.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf Twitter: "Meine Solidarität und mein Beileid für die Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls." Balearen-Präsidentin Francina Armengol erklärte: "Wir sind besorgt und entsetzt über den Unfall. Unsere Gedanken sind bei den Opfern." Sie rief in der Region eine dreitägige Trauer aus.

Ärzteteams konnten nichts mehr für die Verunglückten tun

Wrackteile des Helikopters lagen in der Nähe einer alten Landstraße. Das Kleinflugzeug stürzte auf das Gelände einer Finca, wie Sebasti Oriol, Dezernent für Sicherheit der Gemeinde Inca, dem Lokalsender IB3 sagte. Nahe liegende Häuser seien nicht getroffen worden, schrieb die Zeitung Ultima Hora.

Unter den Bewohnern der Region herrsche Bestürzung, berichtete das Diario de Mallorca. Ein Mann berichtete von einem "schrecklichen Knall". Augenzeugen seien mit eigenem Gerät zur Unglücksstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Zur Unfallstelle geeilte Ärzteteams hätten aber nichts mehr für die Verunglückten tun können. (dpa/AZ)

