19:24 Uhr

Münster-Tatort heute: So wird "Fangschuss"

Viel Klamauk und zwei Tote: Der Münster-Tatort heute liefert das übliche Spektakel. Boerne und Thiel bieten aber auch Schwachstellen. Die Kritik.

Hinweis der Redaktion: Der Münster-Tatort heute ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung von "Fangschuss" fand am 2. April 2017 statt.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) hat dieses Mal gleich zwei Todesfälle im beschaulichen Münster aufzuklären: Ein IT-Fachmann ist nach der Trennung von seiner Freundin vom Balkon gestürzt, kurz darauf gibt es mit einem per Kopfschuss hingerichteten Mann einen weiteren Toten. Ausgerechnet da steht eine forsche, junge Frau vor der Tür des oft mürrischen Hanseaten. Leila (Janina Fautz) mit ihrem schlumpfblauen Haar und dem selbstbewussten Auftreten behauptet, seine Tochter zu sein.

Was Thiel nicht, der Zuschauer aber sehr wohl früh weiß: Auf der Suche nach ihrem Erzeuger hat sie sich zu diesem Zeitpunkt schon tief verstrickt in den aktuellen Fall, den Thiel lösen soll. Durch ihre Naivität und Neugier gerät sie dabei immer tiefer in einen Strudel gefährlicher Machenschaften.

All das interessiert Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) zunächst recht wenig: Seine Leidenschaft gilt gerade kapitalen Hirschen und seinem neuen karierten-Tweed-Look als Jägersmann. Außerdem will er in der Jagdscheinprüfung gewohnt akribisch mit fundiertem Wissen glänzen.

Was hat Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, r) bei der Leiche gefunden? Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l) ist gespannt. Bild: Thomas Kost, WDR

Boernes Eitelkeit bekommt jedoch einen Dämpfer, als ausgerechnet die hassgeliebte Assistentin Silke "Alberich" Haller (ChrisTine Urspruch) ihn auf sein lichter werdendes Hinterkopfhaar aufmerksam macht. Da kommt ihm ein noch geheimes Wundermittel gegen Haarausfall wie gerufen. Noch passender ist es, dass er durch sein neues Hochsitz-Hobby direkten Draht zu jener Unternehmerin pflegt, die das mirakulöse Präparat erfunden hat.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Fangschuss" heute einzuschalten?

Für Münster-Fans ein Muss, die wenigen anderen können die Kiste ausgeschaltet lassen. Dass die Handlungsstränge am Ende in einer reichlich konstruierten Geschichte aufgehen, ist genauso Teil der Münster-Erfolgsformel wie der Humor der beiden Protagonisten.

Zugegeben, in der Reihe macht es die Mischung, und der Tatort kann nicht nur ein optisches wie inhaltliches Experimentierfeld sein. Aber von den Erfindern der Figuren, die hier das Drehbuch geschrieben haben, kann man mehr erwarten. Routine erstickt den Krimi. So hängt dieses mal auch viel an der Vater suchenden Leila Wagner, stark gespielt von Janina Fautz. Die patente junge Frau rettet den Spaßkrimi einigermaßen aus der Kaskade von Kalauern, die diesmal zumeist nicht so witzig sind.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Nadeshda Krusenstern: Friederike Kempter

Silke Haller "Alberich": ChrisTine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Leila Wagner: Janina Fautz

Dr. Freya Freytag: Jeanette Hain

Jens Offergeld: Christian Maria Goebel

Paul Gebhard: André M. Hennicke

Annika Kühn: Leni Wesselman

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Vorschau auf den "Tatort: Fangschuss" Akutes "Tatort"-Fieber am Wochenende: Das Münsteraner Team ermittelt am Sonntag, am Pfingstmontag geht's dann nach Köln zum neuen Fall "Kaputt"! Alle Infos: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Freitag, 7. Juni 2019

Kommissare: Thiel und Boerne sind das Tatort-Team in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

21 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Thomas Kost, WDR

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

09. Juni: "Tatort: Fangschuss" (Wdh., Münster)

10. Juni: "Tatort: Kaputt" (Köln)

16. Juni: "Tatort: Ausgezählt" (Luzern)

23. Juni: "Tatort: Borowski und das dunkle Netz" (Wdh., Kiel)

30. Juni: "Tatort: Der Fall Holdt" (Hannover, Wdh.)

07. Juli: "Tatort: Auf einen Schlag" (Wdh., Dresden)

Themen Folgen