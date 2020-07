vor 16 Min.

"Mütter machen Porno": Vorschau und Sendetermine

Alle Infos zu "Mütter machen Porno" rund um Übertragung, Sendetermin und Inhalt lesen Sie hier in der Vorschau.

Fünf Mütter drehen einen Porno. Klingt komisch? Ist aber so! In der neuen Sat.1-Doku "Mütter machen Porno" möchten die Frauen einen Sex-Film produzieren, der ihrer Meinung nach eine realistische Darstellung von Sex vermittelt - nicht wie in Pornos sonst üblich. In unserer Vorschau lesen Sie alles zur Doku.

Die Mütter fungieren in der Dokumentation als Produzentinnen, kümmern sich um das Drehbuch und das Casting, sind aber selbst keine Darstellerinnen.

"Mütter machen Porno", Vorschau: Alle Infos zur Doku

Das sind die Informationen zur zweiteiligen Doku:

Übertragung und Sendetermin

Hier die Sendetermine von "Mütter machen Porno" im Überblick.

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 22. Juli 2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 2 29. Juli 2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 3 (Ausschnitte aus dem Porno ) 29. Juli 2020, Mittwoch 22.20 Uhr Sat.1

Inhalt

Fünf Müttern fassen einen Entschluss: Sie werden auf eigene Faust einen Porno produzieren, der Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex vermittelt. Das alles entpuppt sich allerdings schnell als große Herausforderung: Welche Storyline? Welche Darsteller? Was ist eigentlich „normaler“ Sex? Ein Besuch bei Erika Lust, preisgekrönte Pionierin des feministischen Pornos, in Barcelona soll die Differenzen ausräumen und für Inspiration sorgen.

Im Anschluss an die zweite Folge zeigt SAT.1 ausgewählte Szenen des von den Müttern produzierten Pornos „Vanilla X – Der Film“ in einer geschnittenen, den Vorgaben des Jugendschutzes entsprechenden und kommentierten Form.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen