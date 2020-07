06:09 Uhr

"Mulan": Kino-Start, Besetzung, Trailer, Länge

Der Disney-Film "Mulan" wurde erneut verschoben. Alle Infos rund um den neuen Start-Termin, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer, Länge und FSK gibt es hier.

Mit "Mulan" setzt sich der neueste Disney Trend fort: Nach dem "Dschungelbuch", "König der Löwen" und "Aladdin" bekommt ein weiterer Zeichentrick-Film eine Realverfilmung. Alle wichtigen Infos rund um Kino-Start, Handlung und Länge zu "Mulan" haben wir hier für Sie zusammengestellt.

"Mulan": Neuer Kino-Start

Der gleichnamige Zeichentrickfilm kam im Jahr 1998 in die Kinos und wird nun über 20 Jahre später als Realfilm neu inszeniert. Start-Termin sollte ursprünglich der 26. März sein. Wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus wurde der Start aber verschoben - zuerst auf den 23. Juli und mittlerweile auf den 21. August.

Handlung von "Mulan": Genau wie in der Vorlage?

Wer den Zeichentrickfilm gesehen hat, wird gegenüber der Vorlage einige Veränderungen bemerken. Für die Neuverfilmung haben die Verantwortlichen nämlich einiges geändert und auch neue Charaktere hinzugefügt.

Der jungen Mulan fällt es schwer sich mit der traditionellen Frauenrolle im alten China anzufreunden und sie sehnt sich danach all das tun zu dürfen, was sonst nur den Männern vorbehalten ist. Ihre Chance erhält sie, als China angegriffen wird und ihr Alter Vater als Soldat einberufen wird. Weil sie um sein Leben fürchtet, macht sie sich mit seinem Einberufungsbefehl auf die Reise und gibt sich als sein Sohn aus. Zunächst wird sie als schwächlich und ungeeignet abgestempelt - mit ihrer außerordentlichen Willenskraft gelingt es ihr aber schließlich, sich den Respekt ihrer Kameraden zu erkämpfen.

Im Zeichentrickfilm verliebt sich Mulan in ihren Ausbilder Li Shang, der im neuen Film durch den Kommandanten Tung ersetzt wird. Mulan verliebt sich stattdessen in ihren Kameraden Chen Honghui. Der Bösewicht im Original ist der Hunnenanführer Shan Yu, während in der neuen Version die Hexe Xian Lang und der Krieger Bori Khan die Antagonisten verkörpern.

Besetzung von "Mulan": Schauspieler im Cast

Liu Yifei als Hua Mulan

Yoson An als Chen Honghui

Gong Li als Xian Lang

als Lang Donnie Yen als Kommandant Tung

als Kommandant Jason Scott Lee als Bori Khan

Ron Yuan als Sergeant Qiang

Jet Li als Chinesischer Kaiser

als Chinesischer Kaiser Tzi Ma als Hua Zhou

als Jimmy Wong als Ling

als Ling Doua Moua als Po

Chen Tang als Yao

als Yao Utkarsh Ambudkar als Skatch

Chum Ehelepola als Ramtish

Xana Tang als Hua Xiu

Länge und FSK von "Mulan"

Zur Altersfreigabe von "Mulan" liegen derzeit noch keine Informationen vor. Da es sich um einen Disney-Film handelt, ist von einer Altersbeschränkung von 6 oder 12 Jahren zu rechnen. Wie lange der Film dauern wird ist bisher auch noch nicht bekannt. Wir werden die Infos nachliefern, sobald sie bekanntgegeben werden.

"Mulan": Trailer

Den offiziellen Trailer zu "Mulan" können Sie sich hier ansehen:

