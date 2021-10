Muppets Haunted Mansion: So sehen Sie das Halloween-Special bei Disney Plus

Disney Plus zeigt das Halloween-Special "Muppets Haunted Mansion". Start, Besetzung, Trailer und Handlung - wir haben alle Infos zum Film.

Im Oktober 2021 zeigt der Streaming-Dienst-Anbieter Disney Plus ein Halloween-Special für die ganze Familie. Ab Anfang des Monats wird "Muppet Haunted Mansion" zum Ansehen zur Verfügung stehen. Es handelt sich hierbei um eine 90-minütige Komödie mit den bekannten Muppets rund um Gonzo, Kermit der Frosch und Miss Piggy, die die Nacht in einem gruseligen Spukhaus verbringen und schon bald feststellen müssen, dass sie dort nicht allein sind.

Sie möchten wissen, wann Sie "Muppets Haunted Mansion" sehen können und welche Handlung Sie bei dem Disney Plus Halloween-Special erwartet? - Wir sagen es Ihnen! Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

"Muppets Haunted Mansion": Start auf Disney Plus

Am Freitag, 8. Oktober 2021, wird der Film "Muppets Haunted Mansion" pünktlich zur Halloween-Einstimmung auf Disney Plus erscheinen und steht ab dann zum Ansehen zur Verfügung.

Der Streaming-Service, der unter anderem Filme und Serien wie "The Avengers", "Das Dschungelbuch", "The Mandalorian" oder "Once Upon A Time" zeigt, ist kostenpflichtig. Möchten Sie den Abonnement-Service nutzen so liegen die Kosten laut Anbieter aktuell bei 6,99 Euro monatlich und jährlich bei 69,99 Euro.

Das ist der Cast zu "Muppets Haunted Mansion": Die Besetzung

Das sind die Hauptdarsteller des Films "Muppets Haunted Mansion" und die Synchronsprecher der Muppets:

Rolle Synchronsprecher Darsteller Gonzo Bernd Simon Kermit der Frosch Stefan Kaminski Pepe der Shrimp Oliver Rohrbeck Scooter Christina Hoeltel Miss Piggy Christian Gaul Walter Patrick Bach Geistermeister Will Arnett Lomousinen-Fahrerin Yvette Nicole Brown Hauswart Darren Criss Die Braut Taraji P. Henson

Diese Nebendarsteller haben ebenfalls eine Rolle im Halloween-Special auf Disney Plus:

Rolle Darsteller Harriet Chrissy Metz Fred Alfonso Robeiro Claude Edward Asner Maude Jeannie Mai Huet Danny Trejo Mary Sasheer Zamata Eine Büste Craig Robinson Eine Büste Skai Jackson Eine Büste Pat Sajak Eine Büste Geoff Keighley Eine Büste Justina Machado John Stamos John Stamos Hausmädchen Kim Irvine

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Darum geht es bei "Muppets Haunted Mansion", dem Halloween-Special auf Disney Plus: Handlung

Gonzo ist Mittelpunkt bei "Muppets Haunted Mansion". Er nimmt sich vor, an Halloween die Nacht am gruseligsten Ort überhaupt zu verbringen: Der Haunted Mansion. Dem sonst so furchtlosen Muppet wird es schon bald Angst und Bange. Denn sobald die Sonne untergegangen ist, ist das Haus in Dunkelheit getaucht und eines wird ihm bald klar: Es ist verflucht.

In dem Halloween-Sepcial auf Disney Plus gruselt es nicht nur Gonzo allein. Auch andere Muppets tauchen auf, um ihren Freund zu unterstützen, darunter Kermit der Frosch und Miss Piggy. Inspiriert wurde der Film von der Disney-Attraktion, der Haunted Mansion-Themenfahrt, die in Kalifornien ist. Im Film gibt es einige Anspielungen darauf. Außerdem ist für musikalische Untermalung gesorgt.

Offizieller Trailer zu "Muppets Haunted Mansion"

Mittlerweile gibt es bereits einen offiziellen deutschen Trailer zu "Muppets Haunted Mansion". Wir haben Ihnen den Link hier eingefügt, sodass Sie sich ein erstes Bild dessen machen können, was sie bei dem Halloween-Special auf Disney Plus erwartet.