"Murot und das Murmeltier": Der Tatort im Schnellcheck

Beim Tatort heute gerät Felix Murot in Wiesbaden in eine Zeitschleife. Lohnt sich "Murot und das Murmeltier"? Die Kritik.

"Murot und das Murmeltier" heißt der neue Tatort aus Wiesbaden, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Beim Festival des deutschen Films ist der "Tatort: Murot und das Murmeltier" Anfang September 2018 mit dem Filmkunstpreis ausgezeichnet worden.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu Handlung, Kritik und Darstellern.

Der Hannover-Tatort heute aus Wiesbaden im Schnellcheck: Die Handlung

Morgens, 7.30 Uhr in Wiesbaden. Das Telefon von LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) klingelt. Seine Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp) ruft an, um ihm mitzuteilen, dass es eine Geiselnahme in einer Sparkasse gibt, und dass er sofort kommen muss. Murot fragt sich, wer heute denn noch eine Bank überfällt, und gibt sich selbst die Antwort: "Wahrscheinlich wieder ein verzweifelter Amateur." Er weist seine Sekretärin an. schon einmal alles vorzubereiten - klassische Polizei-Routine. Für Murot heißt es dann: waschen, rasieren, anziehen. Jeden Morgen die gleiche Prozedur.

Anschließend fährt Murot zum Tatort, zieht sich eine Schutzweste über und begibt sich in die Bank, wo er - dank gelernter Polizeipsychologie - den Bankräuber und Geiselnehmer zur Aufgabe zu überreden kann. Doch im letzten Moment geht irgendetwas schief. Murot wird erschossen und wacht schweißgebadet zu Hause in seinem Bett wieder auf. Das Telefon klingelt. Es ist seine Sekretärin Wächter, die ihn zu einem bewaffneten Banküberfall mit Geiselnahme in einer Sparkasse ruft. Ein Routinefall, könnte man meinen. Doch Ermittler Felix Murot fürchtet um seinen Verstand …

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, heute bei "Murot und das Murmeltier" einzuschalten?

„Murot und das Murmeltier“ ist nicht zuletzt dank der Präsenz des LKA-Mannes Felix Murot ein TV-Ereignis. Ein grotesker, so blutig wie komischer TV-Krimi, über den viele den Kopf schütteln werden. Das Faszinierende an diesem Wiesbaden-Tatort: Murot stirbt mehrfach, wacht aber am selben Tag immer wieder auf - als ob die Zeit stehen geblieben wäre.

Es ist Murot selbst, der sein Schicksal mit dem des philosophierenden Geiselnehmers teilt, von einer Frau mit Armbrust bedroht und nach 13 Filmminuten offenbar erschossen wird. „Ein irrsinniges Déjà-vu“, bescheinigt er sich. Was ist denn, wenn passiert, was man im Traum schon erlebt hat? Immer wieder begegnet er im Treppenhaus einer Joggerin („Ihr Schuh ist offen“), wird draußen von einem kleinen Buben angerempelt, der nicht von der Mama in die Kita gebracht werden will. Da ist die Punkerin, die ihm ständig die Windschutzscheibe reinigen möchte. „Jeder Tag ist derselbe“, sagt Murot. Das meint sinngemäß auch ein Rettungssanitäter. „Tatort, Polizeiruf, Soko, der Alte, der Junge. Immer dasselbe.“

Bis auf den großartigen Soundtrack, der sich wie eine bizarre Sinfonie aus „Traumschiff“-Klängen und Metal anhört. Schade, dass eines stört: Die sich stets wiederholende Zeitschleife, in die Murot gerät, ist ein allzu offensichtliches Remake des Kinohits „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Dennoch unser Fazit: Ein intelligenter „Tatort“, der zum Glück nicht intellektuell angekränkelt ist.

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Darsteller: Lindholm und Schmitz sind das Tatort-Team in Göttingen

Wer es gemütlich mag und zum „Tatort“ gerne die Beine hochlegt, genießt mit Vorliebe die Fälle aus Münster. Ganz anders Wiesbaden. Dort ermittelt als Kommissar ein Freak. Den spielt Ulrich Tukur, ausgesetzt den Turbulenzen des Wahnsinns und einer dramaturgischen Raffinesse, die ihresgleichen sucht.

LKA-Ermittler Felix Murot ist ein ewiger Junggeselle. Er lebt allein, kleidet sich gut, hat aber nur einen Anzug, den er immer trägt. Höchstens wechselt er mal die Hemden. Murot kann mit seiner ruppige, manchmal zynischen durchaus komisch sein. Dennoch gefällt sein Auftreten nicht jedem.

Murot trägt ein Geheimnis in sich - wortwörtlich. Bei einer Routineuntersuchung wurde ein Tumor in seinem Gehirn entdeckt. Indem er diesem "Gewächs" den Namen Lilly gibt und mit ihm zu reden beginnt, kämpft er gegen den Tumor an. "Lilly", sagt er, denk’ daran, wenn du mich fertig machst, machst du dich selber fertig. Der Gehirntumor bringt Felix Murot dazu, vieles in seinem Leben anders anzugehen: Er ist ergreifend ehrlich., macht keine faulen Kompromisse mehr verbringt keine Zeit mehr mit Menschen, die er nicht mag. Ohne sie zu verletzen, kann Wiesbaden-Ermittler Felix Murot das seinen Gegenübern vermitteln.

"Lilly" hat Murot noch feinfühliger gemacht, könnte man meinen. Das Opfer verstehen, den Täter finden – das ist für Murot eine logische Folge. Er traut sich mit seiner unvoreingenommenen Neugier für die Hintergründe eines Verbrechens hinab zu den menschlichen Abgründen.

Murot ermittelt seit 2010 im Tatort. Nicht erst seit "Lillys" Erscheinen arbeitet er allein. Auf sich gestellt ist er konzentrierter als im Team. Seine einzige Vertraute beim LKA ist Sekretärin Magda Wächter. Sie weiß von "Lilly" – als Einzige. (AZ)

