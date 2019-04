vor 10 Min.

Musik-Karriere von Ski-Star Felix Neureuther: Nackt-Versprechen für Platz 1

Erst war es ein Witz, jetzt ist es ein Hit: Ski-Held Felix Neureuther ist auf dem Weg an die Chart-Spitze - und verspricht für Platz eins viel nackte Haut.

So gut war er in diesem Winter nicht auf mal der Piste: Felix Neureuther erobert mit seiner Gaudi-Single "Weiterziehn" die iTunes-Charts. Der Titel, mit dem der 35-Jährige seine Fans in den April schickte, liegt aktuell schon auf Platz zwei. Kein Scherz. Sein bestes Ergebnis im vergangenen Ski-Weltcup: Rang sieben!

Ski-Held Neureuther, der Mitte März seine Karriere beendet hatte, kann es offensichtlich selbst kaum glauben, postete in seiner Instagram-Story einen Screenshot der Charts inklusive eines erstaunten Emoji und dem Kommentar: „Platz 2!!! #beiplatzeinstretichnacktbeifloriauf ;)“

Die Übersetzung für alle, jenseits der Hashtag-Welt: "Platz 2!!! Bei Platz eins tret ich nackt bei Flori (gemeint ist Schlager-Barde Florian Silbereisen) auf."

Bild: Screenshot Instagram

Nur Rammstein liegt noch vor Neureuther

Neureuther hatte die Single inklusive Video innerhalb von zwei Tagen mit dem Team von Antenne Bayern produziert, sich damit einen April-Scherz erlaubt.

Auf Facebook wurde das Video zum Song, in dem Neureuther in schmalziger Tracht singend durch Wälder und Wiesen wandert, mittlerweile fast eine Million Mal angeschaut und 4263 Mal geteilt.

Aktuell liegen noch Rocker der Band Rammstein vor Neureuther an der Spitze der Charts. Angesichts seines "Nackt-Versprechens" könnte sich das aber schnell ändern. (tf)

Neureuther nach Rücktritt: "Angst nicht, aber Respekt"

Hier sehen Sie das Musik-Video, das Felix Neureuther auf seinem Facebook-Profil gepostet hat und mit dem er anlässlich des 1. Aprils zunächst nur seine Fans narren wollte - nun aber in die iTunes-Charts eingestiegen ist.

Hier meine erste single „Weiterziehen“ Ich bin so stolz das dieser Song entstanden ist!!! Vielen dank @antennebayern das ich ihn bei euch präsentieren durfte #derschlageristmeinneuesleben #derwedler #noschlagernoshow Gepostet von Felix Neureuther am Sonntag, 31. März 2019

