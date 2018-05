vor 8 Min.

Musiker Abi Ofarim wurde beigesetzt

Musiker Abi Ofarim wurde vor zahlreichen Trauergästen beerdigt. Ein Trauermarsch mit den Söhnen Tal und Gil Ofarim an der Spitze geleitete den Sarg zum Grab.

Auf dem Neuen Israelitischen Friedhof in München ist der Musiker Abi Ofarim begleitet von zahlreichen Trauergästen am Dienstag beerdigt worden. Ein Trauermarsch mit den Söhnen Tal und Gil Ofarim an der Spitze geleitete den Sarg zum Grab, das ein Schild mit der Aufschrift "Abraham Reichstadt Ofarim" sowie Steine und Blumen schmückten. Auch Prominente wie Schauspieler Max Tidof und der frühere Münchner Oberbürgermeister Christian Ude waren zu der Beisetzung gekommen.

Ein Schild mit der Aufschrift "Abraham Reichstadt Ofarim" steht auf dem jüdischen Friedhof am frischen Grab des Sänger und Tänzers Abi Ofarim. Bild: Peter Kneffel, dpa

Abi Ofarim starb am Freitag mit 80 Jahren

Im Alter von 80 Jahren war der Sänger am Freitag in München gestorben. Seine Lebensgefährtin und seine Söhne hatten ihn in seinen letzten Stunden begleitet.

In den 1960er Jahren hatte Ofarim mit seiner ersten Frau Esther große Erfolge gefeiert ("Cinderella-Rockefella", "Morning of my Life"). Anfang der 1980er Jahre brachte er nach Alkohol- und Drogenexzessen ein neues Album auf den Markt. 59 Goldene Schallplatten gewann er in seiner Karriere. Zuletzt hatte er eine längere Krankheitsphase. (dpa/AZ)

