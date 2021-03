vor 4 Min.

Mutmaßliche Islamisten erfolglos mit Klage auf deutschen Pass

Wurde den mutmaßlichen Islamisten in einem Gerichtsurteil am Verwaltungsgericht Hannover verwehrt: der deutsche Pass.

Mutmaßliche Islamisten haben in Hannover auf deutsche Pässe geklagt - erfolglos.

Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Klagen von zwei mutmaßlichen Islamisten auf die Ausstellung eines deutschen Passes zurückgewiesen. Ein dritter zog seine Klage gegen die Stadt Hildesheim, die allen dreien die Einbürgerung verweigert hatte, am Donnerstag zurück, wie das Gericht mitteilte. In einem vierten Fall, in dem die Stadt eine bereits 2014 erfolgte Einbürgerung ebenfalls wegen islamistischer Aktivitäten rückgängig machen wollte, kündigte die Kommune eine erneute Überprüfung an.

Alle vier Kläger hatten Mit dem Islamkreis Hildesheim zu tun

Alle vier Kläger hatten mit dem inzwischen verbotenen Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim (DIK) zu tun. Der dortige ehemalige Prediger und Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Walaa, wurde vor zwei Wochen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Der Islamkreis und die dazugehörige Moschee galten zeitweise als einer der Hotspots der islamistischen Szene in Deutschland. Drei der Kläger sollen in dem Islamkreis aktiv gewesen sein. Der vierte Kläger, dessen Widerruf der Einbürgerung nun erneut geprüft wird, soll außerdem Gründungsmitglied eines salafistischen Vereins gewesen sein, der im Verfassungsschutzbericht aufgeführt ist.

Die deutsche Staatsangehörigkeit schützt mögliche Islamisten davor, dass die Behörden ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland beenden oder sie bei der Vermutung einer konkreten Gefahr auch als Gefährder ausweisen. Unter bestimmten Bedingungen kann eine bereits vollzogene Einbürgerung aber widerrufen werden. (dpa)

