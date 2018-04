vor 35 Min.

Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet vor Polizei und ertrinkt Panorama

In Baden-Württemberg ist ein mutmaßlicher Einbrecher bei der Flucht vor der Polizei in einen Fluss gestiegen. Der Mann ertrank.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Einbrecher in Baden-Württemberg in einem Fluss ertrunken. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mitteilten, meldete eine Zeugin per Notruf einen Einbruch in ein Wohnhaus. Weitere Zeugen hätten zwei flüchtende Männer verfolgt und der Polizei Hinweise zur Fluchtroute gegeben. Einer der Männer war den Angaben zufolge zu Fuß unterwegs.

Als sich ihm ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwagen näherten, sei er in den Fluss Jagst gestiegen. Er sei im Wasser getrieben und mehrfach untergegangen. Polizisten sei es gelungen, den bewusstlosen Mann aus dem Fluss zu ziehen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg. Der zweite Mann, der mit einem Fahrzeug geflüchtet war, wurde auch entdeckt und festgenommen. (dpa)

