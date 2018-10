10:54 Uhr

Mutmaßlicher Fahrraddieb sticht Polizisten nieder Panorama

In Berlin-Lichtenrade ist ein Polizist niedergestochen worden. Der Täter soll ein mutmaßlicher Fahrraddieb sein.

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat in Berlin einen Polizeibeamten niedergestochen. Der Kriminalpolizist ertappte den Mann am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg, als dieser sich an dem angeschlossenen Fahrrad des Beamten zu schaffen machte, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 44-jährige Beamte den Täter festnehmen wollte, stach dieser sofort mit einem Messer zu.

Der Kriminalpolizist ging zu Boden, er wurde schwer an Rumpf und Bein verletzt. Der Messerstecher flüchtete. Der Beamte wurde in eine Klinik gebracht und operiert. Er schwebte nicht in Lebensgefahr, so die Polizei in Berlin. (afp/AZ)

