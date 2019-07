vor 20 Min.

Mutmaßlicher Opferstockdieb mit 28 Kilo Münzen erwischt

Mit einem Kabelbindern und Klebenband soll ein Mann (27) zahlreiche Opferstöcke in Österreich geplündert haben. Was die Polizei in seinem Rucksack fand.

"Geben ist seeliger als nehmen" - ein 27-jähriger mutmaßlicher Dieb hat von diesem Bibelsatz offensichtlich noch nie etwas gehört. Der Mann soll sich an zahlreichen Opferstöcken in österreichischen Kirchen bedient haben, so Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags erbeutet haben.

Der 27-Jährige wurde jetzt von der Polizei erwischt. In seinem Rucksack fanden die Beamten nicht weniger als 28 Kilogramm Münzen.

Mutmaßlichem Opferstockdieb werden 40 Fälle zur Last gelegt

Laut Polizei stehe der Mann im Verdacht, binnen knapp zwei Wochen im Juni Geld aus Opferstöcken in Kirchen in Tirol, Wien, der Steiermark und Salzburg gestohlen zu haben. Insgesamt werden ihm mindestens 40 Fälle zur Last gelegt.

Der 27-Jährige hatte für seine Diebstähle Kabelbinder mit doppelseitigem Klebeband versehen. Diese führte er dann in die Opferstöcke oder in Kerzenverkaufskassen ein und zog die Münzen und Scheine, die kleben blieben, wieder heraus. (dpa)

