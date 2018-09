09:24 Uhr

Mutmaßliches Clan-Mitglied am Tempelhofer Feld getötet Panorama

Am Tempelhofer Feld in Berlin wurde auf einen Mann geschossen, der später im Krankenhaus starb. Es soll sich um ein polizeibekanntes Clan-Mitglied handeln.

Ein 36-Jähriger ist am Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln von mehreren Schüssen getötet worden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann wurde am frühen Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb, wie die Polizei bestätigte. Die Schüsse fielen den Angaben zufolge am frühen Abend. Entgegen erster Informationen gab es bis zum Abend keine Festnahme. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei.

Mann am Tempelhofer Feld erschossen: Großaufgebot vor Krankenhaus

Beamte waren indes mit einem Großaufgebot vor dem Benjamin Franklin Klinikum vor Ort, um das Gebäude zu bewachen. Rund 150 Menschen hatten sich Polizeiangaben zufolge vor dem Krankenhaus versammelt, nachdem der 36-Jährige eingeliefert worden war.

Nach unbestätigten Informationen mehrerer Medien soll es sich bei dem Opfer um ein polizeibekanntes Mitglied einer arabischen Großfamilie handeln. Die Polizei wollte sich nicht zur Person äußern, gab aber an, dass der Mann aus dem Libanon stammte.

Getöteter Mann in Berlin war wohl Clan-Mitglied

Nidal R. soll laut Medienberichten der Name des Getöteten sein. Er galt seit mehreren Wochen als gefährdet, Nidal R. sei wohl in Auseinandersetzungen im Clan-Milieu verwickelt gewesen. Einst war er als Berlins bekanntester Intensivstraftäter verrufen. Im Jahr 1990 kam der Mann aus dem Libanon nach Deutschland. Noch vor seinem zwanzigsten Lebensjahr zählte sein Vorstrafenregister etwa 80 Straftaten, meist Körperverletzung und Drogendelikte.

Vor dem Benjamin Franklin Klinikum sorgte die Einlieferung des Mannes für eine außerordentliche Sicherheitsituation. Die Leitstelle der Feuerwehr wies alle Rettungswagen an, das Krankenhaus wegen einer "angespannten Polizeilage" nicht anzufahren. Es sollen Scheiben eingeworfen worden sein. Der RBB berichtete außerdem, ein Kamerateam des Senders sei bedroht worden. (AZ/dpa)

