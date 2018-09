09:42 Uhr

Mutter und fünfjährige Tochter sterben bei Autounfall Panorama

Auf der Zufahrt zu einem Campingplatz prallt eine 31-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Baum. Sie und ihre fünf Jahre alte Tochter kommen ums Leben.

Bei einem Unfall auf der Zufahrt zu einem Campingplatz in Hessen sind eine 31-jährige Autofahrerin und ihre fünfjährige Tochter ums Leben gekommen. Sie prallten mit ihrem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Spaziergänger entdeckten das Unfallfahrzeug demnach bei einsetzender Dunkelheit am Dienstagabend bei Biebesheim in einem Gebüsch.

Die genaue Unfallzeit war zunächst unklar, weil der Wagen durch das Gebüsch verdeckt war und die Passanten erst durch die leuchtenden Rücklichter auf das Auto aufmerksam wurden. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten der Frau und ihrer Tochter aus Biebesheim nicht mehr helfen - ihr Tod wurde kurze Zeit später festgestellt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. (afp)

