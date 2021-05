Muttertag unter Corona-Bedingungen: Welche Corona-Regeln gelten?

Der Muttertag 2021 wird wieder unter Corona-Bedingungen stattfinden. Welche Regeln gelten? Was ist, wenn meine Mutter geimpft ist? Wichtige Fragen und Antworten.

Auch 2021 wird der Muttertag wegen der Corona-Einschränkungen bei vielen Menschen anders aussehen müssen als sonst. Was ist erlaubt? Gibt es Ausnahmen, wenn meine Mutter oder meine Kinder bereits geimpft sind? Und wo bekomme ich einen Blumenstrauß her? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Muttertag 2021 unter Corona-Bedingungen.

Muttertag 2021: Wie viele Menschen dürfen sich treffen?

Es gelten die normalen Kontaktbeschränkungen, eine Sonderregelung für den Muttertag gibt es nicht. Das heißt: Liegt die regionale Inzidenz über 100, darf sich ein Haushalt maximal mit einer weiteren Person treffen. Liegt sie unter 100, so gelten die Kontaktbeschränkungen des jeweiligen Bundeslands. Für Bayern bedeutet das: Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100 dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Bei einer Inzidenz unter 35 sind es maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Kinder unter 14 Jahren werden jeweils nicht mitgezählt.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern 1 / 10 Zurück Vorwärts Die Corona-Regeln in Bayern sollen ab 8. März schrittweise gelockert werden. Die Öffnungsschritte erfolgen zeitlich versetzt und unterscheiden sich regional. Ob und wie sehr Beschränkungen wegfallen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort, also im jeweiligen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab.

Kontaktbeschränkung • unter 35 : bis zu drei Haushalte und zehn Personen • 35 bis 100 : bis zu zwei Haushalte und fünf Personen • über 100 : ein Haushalt und eine weitere Person Kinder werden jeweils nicht mitgezählt.

Einzelhandel Ab 8. März gilt: • unter 50 : Öffnung des Einzelhandels • über 50 : Besuch nur nach Terminvereinbarung • über 100 : nur Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet

Sport Ab 8. März gilt: • unter 50 : kontaktfreier Sport mit max. 10 Personen im Außenbereich • über 50 : Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich • über 100 : Individualsport nur im Rahmen der Kontaktbeschränkung Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich • 50 bis 100 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests

Buchhandlungen, Archive und Bibliotheken Ab 8. März gilt: • Buchhandlungen, Archive, Bibliotheken und Büchereien dürfen wieder öffnen.

Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten Ab 8. März gilt: • unter 50 : Besuch ohne Terminvereinbarung möglich • 50 bis 100 : Besuch nur mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung möglich • über 100 : keine Öffnung

Schulen Ab 15. März gilt: • unter 50 : Präsenzunterricht in allen Grundschulen und Förderschulen • unter 100 : Wechselunterricht in allen anderen Schularten • 50 bis 100 : Wechselunterricht in Grundschulen • über 100 : generell Distanzunterricht außer in Abschlussklassen Die Festlegung der Unterrichtsform gilt für die gesamte Schulwoche, auch wenn sich die Inzidenz unter der Woche ändert.

Außengastronomie Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Außengastronomie öffnet • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch der Außengastronomie nur nach Terminbuchung möglich; Personen aus mehreren Hausständen benötigen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest, wenn sie am selben Tisch sitzen • über 100 : keine Öffnung

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Theater, Konzert- und Opernhäuser öffnen • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest • keine Öffnung

Ausgangssperre • unter 100: keine Ausgangssperre • über 100: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Wer sich treffe, solle dies möglichst draußen und mit Abstand machen, rät das Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin. Im Freien sei das Ansteckungsrisiko erheblich geringer.

Meine Mutter ist geimpft oder genesen - dürfen jetzt alle Kinder kommen?

Geimpfte und Genesene werden bei den Kontaktbeschränkungen künftig nicht mehr mitgezählt. Das gilt in Bayern ab Donnerstag und bundesweit wohl ab Samstag - und damit rechtzeitig vor dem Muttertag. Gleichgestellt werden bestimmte Genesene. Als geimpft gilt erst, wessen Zweitimpfung bereits zwei Wochen zurückliegt. Nur dann ist der vollständige Immunschutz aufgebaut. Das trifft aktuell nicht einmal auf jeden zehnten Deutschen zu. Als genesen gilt, wer in den vergangenen sechs Monaten ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat und dieses vorweisen kann.

Geschenkideen für den Muttertag: Wo kann ich einen Blumenstrauß kaufen?

Ein Blumenstrauß ist das klassische Geschenk für den Muttertag. Auch unter Corona-Bedingungen kann man einen kaufen. Die Bundes-Notbremse sieht Ausnahmen für Blumenläden und Gartenmärkte vor. Den Bundesländern steht es damit frei, sie auch bei hohen regionalen Inzidenzen geöffnet zu lassen.

Bayern hat von dieser Möglichkeit Gebraucht gemacht. Das heißt: In ganz Bayern dürfen Blumenläden öffnen. Durch eine Ausnahmeregelung von den Ladenöffnungszeiten dürfen am Muttertag die Blumenläden von 8 bis 12 Uhr öffnen. Wenn es schnell gehen muss: Auch Supermärkte und Tankstellen dürfen Blumen verkaufen.

Was kann man am Muttertag 2021 unternehmen?

Viele Teile des öffentlichen Lebens sind wegen der Pandemie heruntergefahren. Die Außengastronomie wird in Bayern etwa frühestens am Montag nach dem Muttertag öffnen. Museen sind nur in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 geöffnet. Tagesausflüge in die Natur sind jedoch weiterhin möglich.

Wann ist Muttertag 2021?

Der Muttertag fällt dieses Jahr auf Sonntag, den 9. Mai.

