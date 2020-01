10:05 Uhr

"My Holo Love" auf Netflix: Alles zu Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

"My Holo Love" läuft ab Februar auf Netflix. Alle Infos zu Start-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer, hier.

"My Holo Love" geht demnächst bei Netflix an den Start. Alle Infos zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer, hier.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020.

Im Februar startet die koreanische Dramaserie "My Holo Love" auf Netflix, in der sich eine junge Frau in ein Hologram verliebt, das seinem Schöpfer zum verwechseln ähnlich sieht.

Hier finden Sie alle Infos rund um Datum, Handlung, Besetzung und Trailer in der Übersicht.

"My Holo Love": Wann ist Start-Termin der ersten Staffel auf Netflix?

"My Holo Love" ist in Deutschland ab dem 7. Februar 2020 auf Netflix im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"My Holo Love" auf Netflix: Handlung der Folgen von Staffel 1

Han So-yeon die stellvertretende Geschäftsführerin einer Brillenfirma, leidet an einer starken Sehschwäche und führt deshalb ein zurückgezogenes Leben. Sie wird Beta-Testerin für das AI-Hologramm Holo, welcher Han So-yeon fortan begleitet und dem Erscheinungsbild von Go Nan-do gleicht. Go Nan-do ist der Eigentümer und Schöpfer des IT-Forschungsunternehmens, das das Holo entwickelt hat und muss seine Existenz vor der Welt geheimhalten, nachdem er vor zehn Jahren an einem großen Hackerangriff beteiligt war.

Während Holo mithilfe von Han So-yeon die Grenzen der künstlichen Intelligenz erforscht, hilft dieser wiederum Han So-yeon aus sich herauszukommen. Indessen verliebt sich Go Nan-do in So-Yeon, doch im Gegensatz zu Holo besitzt er eine kalte Persönlichkeit, die es ihm nicht leicht macht, seine wahren Gefühle zu zeigen. Als sich eine Dreiecksbeziehung zwischen Holo, Han So-yeon und Go Nan-do entwickelt, wird die Situation noch komplizierter.

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung bei "My Holo Love"

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler die Hauptrollen in "My Holo Love" spielen:

Rolle Schauspieler Go Nan-do / Holo Yoon Hyun-min Han So-yeon Ko Sung-hee Go Yoo-jin Choi Yeo-jin

"My Holo Love": Der offizielle Trailer zu Staffel 1

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu "My Holo Love":

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen