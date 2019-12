08:05 Uhr

Nach Abgang von Frank Thelen: Nico Rosberg ist neuer Investor bei DHDL

Prominenter Neuzugang für "Die Höhle der Löwen": Nico Rosberg wird als Investor in die TV-Show einsteigen - und ist damit Nachfolger von Frank Thelen.

Ex-Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg wird neuer Investor in der TV-Erfolgsshow " Die Höhle der Löwen". Das gab Investor Carsten Maschmeyer am Mittwoch Abend über seinen Twitter-Account bekannt. Damit wird Nico Rosberg der Nachfolger von "Ur-Löwe" Frank Thelen, welcher Anfang November seinen Ausstieg aus der Gründershow bekannt gegeben hatte.

Dabei reklamiert Carsten Maschmeyer ein Stück weit für sich, den Ex-Rennfahrer als Investor für "Die Höhle der Löwen" engagiert zu haben. Nico Rosberg sei seinem "Löwen-Ruf" gefolgt, schrieb Maschmeyer am Mittwochabend auf Twitter. Er freue sich riesig auf eine gute Zusammenarbeit.

Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei „Die Höhle der Löwen“! Ich freue mich riesig auf unseren Neuzugang und auf eine gute Zusammenarbeit. #dhdl #newcomer #speeditup pic.twitter.com/LitSrTWUxW — Carsten Maschmeyer (@maschmeyer) December 18, 2019

Nachfolger von Frank Thelen: Nico Rosberg wird Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Frank Thelen war seit Beginn der Sendung als Investor mit dabei. In den neuen Folgen, die bereits aufgezeichnet sind und ab Frühjahr 2020 im Fernsehen ausgestrahlt werden, wird er noch einmal zu sehen sein. Doch danach ist endgültig Schluss mit dem "Ur-Löwen" in der Gründershow.

An seine Position tritt der Unternehmer und Ex-Formel 1-Fahrer Nico Rosberg. Der 34-Jährige hatte von 2006 bis 2016 im Cockpit der Formel 1-Rennwagen gesessen, stand seit 2010 bei Mercedes unter Vertrag und gewann als dritter Deutscher die Weltmeisterschaft. Auf dem Höhepunkt beendete er dann seine aktive Sportlerkarriere.

Nico Rosberg: So wurde aus dem Formel 1-Weltmeister ein Unternehmer

Anschließend arbeitete Nico Rosberg nicht nur als Rennexperte bei RTL, sondern investierte als Unternehmer in verschiedenen Bereichen. An der von seinem Vater gegründeten Firma für Prototypenbau ist er mit 49 Prozent beteiligt, daneben investiert er in mindestens zwei Dutzend andere Projekte, darunter auch in den Branchen Lebensmittel und Mode. Auch in den E-Scooter-Anbieter Tier investiert Nico Rosberg. Als Investor in "Die Höhle der Löwen" dürfte Nico Rosberg sein Engagement noch deutlich ausbauen.

Ich freue mich, dass ich als Investor bei der nächsten Staffel “Die Höhle der Löwen” dabei sein werde! I am happy to join the German version of Shark Tank – “The Lions’ Cave” @voxdhdl #DHDL pic.twitter.com/Y5P54UufOP — Nico Rosberg (@nico_rosberg) December 18, 2019

In einer Videobotschaft auf Twitter bestätigte Nico Rosberg am späten Mittwochabend seine Teilnahme an der TV-Show. Er sagte, nach seiner aktiven Formel 1-Karriere habe er eine Leidenschaft für Start-Ups entwickelt. Besonders lege er den Fokus auf umweltschonende Ideen, sagte er: "Gerade die Start-Ups zu finden, die auch für Nachhaltigkeit stehen, ist echt schwierig, aber auch echt cool."

Über seinen Nachfolger zeigte sich Frank Thelen am Mittwochabend hoch erfreut. Er wünschte Nico Rosberg via Twitter viel Erfolg und erwähnte, dass die beiden gemeinsame Leidenschaften im Bereich nachhaltiger Technologien teilten. (zian)

