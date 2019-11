Nach Erdbeben in Albstadt: Ist ein Beben in der Region denkbar?

Plus In der Nacht zum Montag gab es ein Erdbeben bei Albstadt. Schon im Sommer wurde die Region um den Bodensee erschüttert. Sind jetzt stärkere Erdbeben zu befürchten?

Die Schwäbische Alb wurde in der Nacht auf Montag von einem Erdbeben erschüttert. Das Beben mit Epizentrum bei Albstadt (Schwäbische Alb) erreichte um 1.59 Uhr eine Stärke von 3,8 auf der Magnitudenskala. Die Erschütterung war vermutlich im Umkreis von 30 Kilometern spürbar.

Ein Grund zur Panik ist das nicht, erklärt Torsten Dahm, der die Sektion Erdbeben- und Vulkanphysik am Deutschen Geo-Forschungs-Zentrum (GFZ) leitet. "So schwache Beben gibt es häufiger", sagt er unserer Redaktion.

Auch Stefan Stange vom Erdbebendienst Südwest betont, dass bei einem Beben wie am 4. November nennenswerte Schäden sehr unwahrscheinlich seien. Im schlimmsten Fall könnten sich bei dieser Stärke Risse im Putz von Gebäuden bilden oder Gegenstände von Tischen oder aus Regalen fallen. Da sich das Erdbeben aber relativ nahe an der Erdoberfläche ereignet habe, sei es deutlich wahrnehmbar gewesen. Viele Menschen, die das Beben bemerkt hätten, seien von einer höheren Stärke ausgegangen, erklärt Stange. Bei der Polizei gingen bis Montagmittag rund 60 Anrufe wegen der Erschütterung ein. Aber auch dort seien keine Schäden gemeldet worden, sagte ein Sprecher.

Im Juli bebte die Erde bei Konstanz

Erst im Sommer hatten mehrere Beben die Region um Konstanz und den Bodensee erschüttert , das stärkste davon erreichte einen Wert von 3,7. Bei starken Erdbeben ist häufig von sogenannten Vorbeben die Rede. Besteht also eine Gefahr, dass diese schwachen Beben die Vorboten einer heftigeren Erschütterung sind? Stange sagt: "Die Konstanz-Beben Ende Juli und jetzt das Albstadt-Beben - das ist schon eine Häufung für diesen Zeitraum."

Das sei aber kein Grund, sich Sorgen zu machen. "Das sind normale Schwankungen. Im langjährigen Mittel hat sich nichts verändert." Zwar verzeichnen die Wissenschaftler immer mehr kleine Beben, das habe aber einen ganz anderen Grund: Die Messtechnik wird immer besser. So werden inzwischen Erschütterungen verzeichnet, die früher niemand bemerkt hat.

Bei der Messung von Erdbeben wird die Stärke der Bodenbewegung angegeben (Magnitude).

Jeder Punkt bedeutet etwa eine Verzehnfachung der Bebenstärke. Ein Erdbeben der Magnitude 5,0 ist demnach zehnmal so stark wie eines mit 4,0.

Früher wurde die Erdbebenstärke einheitlich nach der Richterskala bestimmt. Der amerikanische Geophysiker Charles Francis Richter hatte die Skala 1935 speziell für Kalifornien ausgearbeitet.

Heute wird die Skala nur noch eingeschränkt eingesetzt, auch weil das Verfahren nur bei Erschütterungen in der Nähe der Messstationen zuverlässige Werte liefert.

Durchgesetzt hat sich immer mehr die Momentmagnitude. Als einzige bezieht sie sich direkt auf die Vorgänge am Erdbebenherd.

Weltweit treten jährlich zwischen 1500 und 2000 Erdbeben mit Stärken über 5,0 auf.

Mit einer Stärke höher als 8,0 bebt die Erde durchschnittlich einmal pro Jahr.

Das heftigste bisher auf der Erde gemessene Beben hatte eine Magnitude von 9,5 und ereignete sich 1960 in Chile.

Dahm sagt zudem, dass Vorbeben nicht zuverlässig auftreten. Es lasse sich nicht aus einzelnen Beben ablesen, ob ein stärkeres folgt. Doch weil es bereits Erdbeben um die Stärke 6 auf der schwäbischen Alb gab, sei es durchaus denkbar, dass dort wieder so eine Stärke erreicht wird. Die Schwäbischen Alb ist eine der am stärksten von Erdbeben betroffenen Regionen in Deutschland. 1911 erreichte die Magnitude dort einen Wert von 6,1, 1943 von 5,6 und 1978 von 5,7.

Sind in Deutschland auch sehr starke Erdbeben denkbar?

Neben der schwäbischen Alb gibt es in Süddeutschland weitere Bereiche, in denen es häufiger zu Erdbeben kommt als anderswo. Der Rheingraben etwa, der sich von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstreckt. "Und je näher man an die Alpen kommt, da gibt es mehr Beben", erklärt Dahm - so etwa im Bereich des Bodensees. Und warum sind es gerade diese Gebiete? "Das ist eine Frage, die sich nicht leicht beantworten lässt", sagt Dahm.

Beim Rheingraben sei die Tektonik verhältnismäßig leicht zu verstehen. "Das ist ein großes Grabensystem, das noch aktiv ist." Bei anderen Erdbeben-Regionen ist es komplizierter. Die stärksten Erdbeben weltweit kommen in der Regel dort vor, wo Kontinentalplatten aneinandergrenzen – das ist in Deutschland nicht der Fall. "Aber auch in der starren Erdkruste in Süddeutschland gibt es tektonische Spannungen", sagt Dahm - diese können Beben auslösen. Solche "Intraplattenbeben" sind im Normalfall nicht so stark. "Aber eine Magnitude 6 kann auch innerhalb einer Kontinentalplatte entstehen." Komplett auszuschließen seien auch stärkere Erschütterungen nicht. "Man kann gar nichts ganz ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering." (mit dpa)