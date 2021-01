10.01.2021

Nach Flugzeugabsturz vor Indonesien werden Turbinenteile geborgen

Nur wenige Minuten nach dem Start verschwindet ein indonesisches Flugzeug vom Radar. Jetzt wurde die Black Box im Meer entdeckt. Die Marine bemüht sich, das Flugzeug zu bergen.

Nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vor der Insel Java gehen die Bemühungen zur Bergung des Flugschreibers weiter. Suchteams hätten inzwischen Teile einer Turbine aus dem Meer geborgen, teilte ein Offizier der Marine am Montag mit. Ein Marineschiff habe sie mit Hilfe eines Sonargeräts entdeckt. Der Flugschreiber der Boeing 737-500 war bereits am Sonntag geortet worden, konnte aber bislang nicht geborgen werden. Taucher hatten auch andere Trümmerteile sowie menschliche Überreste im Wasser entdeckt.

Flugzeug mit 62 Passagieren an Bord in Indonesien verschwunden

Das Passagierflugzeug der lokalen Gesellschaft Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord war am Samstag auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo, als sie kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwand. Danach war das Schicksal der Maschine zunächst ungewiss.

Die Boeing war Berichten zufolge 27 Jahre alt und gehört seit 2012 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air. Die Maschine verfügt über acht Sitze in der Business-Klasse und 112 Sitze in der Economy-Klasse.

Bis zum Sonntag hatten Suchtrupps bereits zahlreiche Trümmerteile in der Javasee gefunden. Auch wurden Leichenteile und persönliche Gegenstände der Passagiere entdeckt. Der Leiter der medizinischen Abteilung der Polizei in Jakarta sagte, er habe Säcke erhalten, die Gegenstände enthielten, die vermutlich aus dem Flugzeug stammten, sowie menschliche Überreste. "Einer enthielt Leichenteile", sagte Umar Shahab. Zudem wurden am Sonntag von Tauchern auch weitere Trümmer entdeckt, unter anderem mit Teilen der Registriernummer, wie der Chef der Streitkräfte, Luftmarschall Hadi Tjahjanto, sagte. Dass es Überlebende gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Flugzeug verschwand kurz nach dem Abheben vom Radar

Rettungsteams waren im Unglücksgebiet vor der Küste von Java im Einsatz. Das Militär suchte mit Schiffen und Hubschraubern.

Die Boeing 737-500 war auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo, als sie plötzlich um 14.40 Ortszeit (08.40 MEZ) vom Radar verschwand. Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigten, hatte die Maschine etwa vier Minuten nach dem Abheben innerhalb von einer Minute mehr als 3300 Meter Höhe verloren. Danach verschwand sie. Fischer hatten berichtet, eine Explosion gehört zu haben. Erste Trümmerteile waren später zwischen den Inseln Laki Island und Lancang Island entdeckt worden.

Nicht das erste vermisste indonesische Passagierflugzeug

Schon im Jahr 2018 war eine Boeing 737 Max der indonesischen Gesellschaft Lion Air nach dem Start in Jakarta auf dem Weg zur Insel Bangka abgestürzt. Dabei kamen alle 189 Insassen ums Leben. 2014 stürzte ein Airbus A320 der Billig-Airline Indonesia AirAsia auf dem Weg von Surabaya auf Java nach Singapur ins Meer. Auch hier starben alle 162 Menschen an Bord. In puncto Luftfahrt gilt das südostasiatische Inselparadies als eines der unsichersten Länder der Welt. (Carola Frentzen und Ahmad Pathoni, dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen