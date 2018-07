Nach Hitze-Sperrung: Flugbetrieb in Hannover läuft wieder

vor 44 Min.

Böse Überraschung für Urlauber: Der Flughafen Hannover musste am Dienstagabend wegen eines Hitzeschadens gesperrt werden. Am Mittwoch lief der Betrieb wieder an.

Am Flughafen Hannover läuft der Betrieb wieder. Nach rund neun Stunden Sperrung wegen eines Hitzeschadens startete am Morgen das erste Flugzeug. Der Flug der Linie KLM nach Amsterdam startete um 6.31 Uhr, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Wenig später hob eine Maschine nach Antalya ab. Zuvor waren bereits mehrere Flugzeuge gelandet.

Es komme aber nach wie vor zu Ausfällen und Verspätungen, sagte die Sprecherin. "Wir rechnen damit, dass ab Mittag wieder alles planmäßig läuft." Zu einzelnen Verzögerungen könne es aber auch danach noch kommen.

Flughafen Hannover: Check-In-Schalter wieder geöffnet

Die Check-In-Schalter in Hannover hatten bereits gegen 3 Uhr morgens geöffnet. 28 Flüge wurden laut Angaben auf der Webseite des Flughafens gestrichen. Mehrere Passagiere hatten die Nacht am Flughafen verbracht.

Der Flugbetrieb war am Dienstag gegen 19 Uhr unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Urlauber wurden per Durchsage gebeten, nach Hause zu fahren. Auf der Internetseite des Airports stand am Dienstagabend: "Bitte reisen Sie derzeit NICHT zum Flughafen an."

Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen. Bild: Peter Steffen, dpa

"Es gab hier kein Chaos", sagte der Sprecher über die Lage am Flughafen. Hannover sei anders als etwa Hamburg kein großer Transitflughafen. Vor den Schaltern der Fluggesellschaft warteten am Dienstagabend dennoch mehrere Hundert Menschen, um sich über die Situation zu informieren.

Niedersachsens größter Flughafen zählte im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben 2,76 Millionen Passagiere.

Hitzewelle in Deutschland

An diesem Mittwoch werden deutschlandweit Höchsttemperaturen von 30 bis 36 Grad erwartet. Am Donnerstag klettert das Maximum noch ein Grad höher. "Selbst einige Nordseeinseln schaffen ohne Probleme mehr als 30 Grad", sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Vorläufiger Höhepunkt könnte mit dann bis zu 38 Grad der Freitag sein. Die sogenannten Hundstage - sommerliche Hitzeperioden meist im Zeitraum 23. Juli bis 23. August - haben zweifelsfrei begonnen. (dpa, AZ)

