Nach Morddrohungen: Politiker solidarisieren sich mit Bedford-Strohm

Im Interview mit unserer Redaktion hat der EKD-Ratsvorsitzende über Morddrohungen gegen sich gesprochen. Nun haben mehrere Politiker ihm Rückhalt gegeben.

Ein Interview des evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm mit unserer Redaktion hat eine Welle an Solidarität ausgelöst. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche hatte von Morddrohungen gegen seine Person erzählt. Wörtlich hatte er gesagt: "Vor allem im Zusammenhang mit meinem Engagement in der Seenotrettung von Flüchtlingen habe ich recht konkrete Drohungen erhalten. Ich nehme sie nicht sehr ernst." Die Morddrohungen folgten auf Pläne der Evangelischen Kirche für ein eigenes Flüchtlingsschiff.

Dass gerade ein Bischof Morddrohungen erhalte, hat in den sozialen Medien Entrüstung ausgelöst. Außenminister Heiko Maas etwa schrieb auf Twitter: "Es ist einfach unerträglich, wenn Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit zu Morddrohungen führen."

Bedford-Strohm: Rückhalt von Özdemir und Maas

Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Politiker Cem Özdemir. "Rechtsradikale entlarven sich selbst am besten. Sie geben vor, das christliche Abendland zu verteidigen & drohen Bischof mit Mord? Dümmer geht’s nicht", schrieb er in dem Kurznachrichtendienst.

Rechtsradikale entlarven sich selbst am besten. Sie geben vor, das christliche Abendland zu verteidigen & drohen Bischof mit Mord? Dümmer geht’s nicht. Die Täter wollen menschliche Werte nicht verteidigen, sie verachten sie. Solidarität mit Bedford-Strohm! https://t.co/HZ31RF0ZI2 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 4. Januar 2020

Bedford-Strohm selbst äußerte sich überrascht über das Echo auf das Interview. Morddrohungen gehörten seiner Einschätzung nach bereits zur Normalität, wenn man seine Meinung öffentlich und deutlich äußere. "Das trifft viele andere auch."

Normalerweise poste ich nichts aus meinen Urlaubstagen. Aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Das große Echo auf mein... Gepostet von Heinrich Bedford-Strohm am Samstag, 4. Januar 2020

Österreichs Kanzler Kurz kritisiert private Seenotrettung

In einem Interview mit der Bild-Zeitung ging nun auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz auf das Thema Seenotrettung ein und vertrat die konträre Haltung in der Sache. Seiner Einschätzung nach führte Seenotrettung zu mehr Toten. "Es darf nicht darum gehen, was nach außen hin vielleicht gut aussieht, sondern was funktioniert. Ein Modell der privaten Seenotrettung funktioniert nicht", sagte Kurz. (AZ)

