vor 58 Min.

Nach RTL-Bericht: Mob verübt Selbstjustiz Panorama

In Bremen hat ein Mob einen Mann in dessen Wohnung niedergeschlagen, weil sie ihn für pädophil hielten. Auslöser war eine Reportage der RTL-Sendung "Punkt 12".

In Bremen wurde ein Mann in der eigenen Wohnung heftig zusammen geschlagen. Der Grund: Eine Gruppe von Menschen verwechselten ihn mit einem Mann aus einem Beitrag der RTL-Sendung Punkt 12. Im Video war ein Mann zu sehen, der vom Reportage-Team als mutmaßlich pädophil dargestellt wurde.

Selbstjustiz in Bremen: Mob schlägt Mann nach RTL-Beitrag zusammen

"Er ist nicht derjenige aus dem Video gewesen", sagte Frank Passade, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Täter glaubten nach Angaben der Ermittler, in dem Bericht den 50-Jährigen und auch das Haus, in dem er wohnt, wiedererkannt zu haben. Nach der Ausstrahlung am Dienstagmittag habe sich eine Gruppe von sieben bis zehn Menschen dort versammelt, sagte Passade. Nachdem der Mob den Mann verwechselt hatte, ging die Gruppe zur Selbstjustiz über: Sie drangen in die Bremer Wohnung ein und schlugen den 50-jährigen Bewohner derart zusammen, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte.

"Ob tatsächlich alle an der Tathandlung beteiligt waren, müssen wir klären." In welchem Verhältnis die Angreifer zum Opfer standen und ob ihre Identitäten bekannt sind, wollte er nicht sagen. Die Polizei konnte den 50-Jährigen kurz befragen, bevor er ins Krankenhaus kam. Er ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

RTL verurteilt die Lynchjustiz nach Beitrag von "Punkt 12"

RTL entfernte den Beitrag aus dem Internet. Ein Sprecher wies aber darauf hin, dass man die journalistische Sorgfaltspflicht in jeder Hinsicht gewahrt habe. Im Beitrag habe es keinerlei Hinweise auf den Ort oder eine vermeintliche Adresse des mutmaßlichen Pädophilen gegeben, teilte der Sprecher weiter mit. Er betonte: "RTL verurteilt den brutalen Akt der Lynchjustiz in Bremen auf das Schärfste."

Der Sender hat eigenen Angaben nach die Polizei nach der Sendung über die Recherchen informiert und belastendes Filmmaterial übergeben. Nachdem der mutmaßliche Fall von Lynchjustiz bekanntgeworden war, händigte RTL den Ermittlern weiteres Rohmaterial aus. Dieses werde jetzt intensiv geprüft, sagte Passade. Es könnte aber auch sein, dass der in dem Beitrag gezeigte Mann ein Unbeteiligter sei, der mit dem Ganzen nichts zu tun habe. (dpa, AZ)

