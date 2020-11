vor 20 Min.

Nach Schlaganfall: Komiker und Schauspieler Karl Dall ist tot

Der Komiker und Schauspieler Karl Dall ist am Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. Er habe sich nicht von einem Schlaganfall erholt, teilte seine Familie mit.

Der Komiker und Schauspieler Karl Dall ist tot. Er starb am Montag im Alter von 79 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dall habe sich von einem Schlaganfall, den er vor zwölf Tagen erlitten hatte, nicht mehr erholt.

Der Schauspieler hatte zuletzt die Rolle des Alt-Rockstars Richie Sky in der täglichen ARD-Serie "Rote Rosen" übernommen. Nach dem Schlaganfall wurden die Dreharbeiten unterbrochen, wie das Erste mitteilte. Um die tägliche Produktion sicherzustellen, seien die Bücher der Serie umgeschrieben worden. Nach ARD-Informationen war ursprünglich geplant, dass Dall von Mitte Januar an über 15 Folgen hinweg zu sehen sein sollte.

Komiker verstorben: Dalls Markenzeichen war das hängende Auge

Als Sohn eines Schulrektors und einer Lehrerin 1941 im ostfriesischen Emden geboren, verließ Karl Dall in der zehnten Klasse die Schule und machte eine Lehre als Schriftsetzer. Kurz darauf begann seine Karriere als Komiker: Gemeinsam mit Ingo Insterburg, Jürgen Barz und Peter Ehlebracht gab er 1967 in der Blödelgruppe Insterburg & Co sein Debüt. Dalls Markenzeichen war das hängende Auge - eine Folge einer angeborenen Lidmuskelschwäche.

Karl Dall hat sich von den Folgen einen Schlaganfalls nicht mehr erholt. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

In den siebziger Jahren war der Ostfriese als Solokünstler in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. In der ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" trat er etwa als chaotischer Filmvorführer auf. Schließlich bekam Dall bei RTL seine eigene Show unter dem Titel "Dall-As". In dem Format sorgte der Komiker für Schlagzeilen, als er zu Roland Kaiser sagte, dass er singen sollte, damit man es hinter sich habe. Der Sänger verließ daraufhin wütend die Sendung. Nach Ende der Show 1991 bekamen ihn seine Fans in den Sendungen "Koffer Hoffer", "7 Tage, 7 Köpfe", "Karls Kneipe", "Die Karl Dall-Show" und "Weißt Du noch? Das Retro-Quiz" zu sehen.

Schauspieler Karl Dall gab "Den Opa" in der Stadthalle Gersthofen

Neben seinem Komikerdasein hegte Dall eine zweite Leidenschaft: das Theater. Er trat etwa in dem Ein-Mann-Theaterstück "Der Opa" des isländischen Autors Bjarni Haukur Thorsson auf. Ein Aufführungsortort war unter anderem die Stadthalle in Gersthofen.

Karl Dall spielte in „Der Opa“ auch in der Gersthofer Stadthalle. Bild: Oliver Fantitsch, dpa (Archivbild)

Im Jahr 2014 gab es einige Aufregung um den deutschen Entertainer: Eine 30 Jahre jüngere freischaffende Journalistin warf ihm vor, sie vergewaltigt zu haben. Dall wurde von einem Gericht freigesprochen. Die Frau habe schon andere Prominente als Stalkerin verfolgt. Dall sagte im Prozess: Er mache "das Schlimmste durch, was jemandem und seiner Familie passieren kann." Karl Dall heiratete 1971 und hat eine Tochter. Seine Autobiografie "Auge zu und durch" erschien im Jahr 2006. (AZ, dpa)

