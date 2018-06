vor 50 Min.

Nach Schuss auf Arzt: Mutmaßlicher Schütze tot in Wohnung aufgefunden Panorama

Polizisten stürmten ins Krankenhaus in Dortmund-Hörde, in dem ein Mann am Dienstagnachmittag auf einen Arzt geschossen hatte.

Am Dienstag hat ein Mann in einem Dortmunder Krankenhaus einen Arzt niedergeschossen. Einige Stunden später findet die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Täters.

Von Oliver Bosch

Am Dienstagnachmittag streckte ein Schütze in einem Dortmunder Krankenhaus einen Arzt nieder und flüchtete. Am Abend fanden Polizisten den mutmaßlichen Täter tot in seiner Wohnung. Er hatte Selbstmord begangen.

Am Dienstagnachmittag ging gegen 14 Uhr der Notruf bei der Dortmunder Polizei ein: Ein Mann hätte im St.-Josefs Hospital in Dortmund-Hörde auf einen Arzt geschossen und wäre geflüchtet. Polizisten eilten zum Tatort und sperrten das Krankenhaus für die Öffentlichkeit. Kollegen nahmen sofort die Ermittlungen auf und fahndeten mit einem Großaufgebot nach dem zu Beginn unbekannten Täter. Am Tatort im St.-Josefs Hospital entdeckten Polizisten eine Schusswaffe. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um die Tatwaffe.

Ermittler fanden den Dortmunder Krankenhaus-Schützen tot in seiner Wohnung

Nachdem Ermittler nach mehrstündiger Suche die Identität des mutmaßlichen Schützen herausgefunden hatten, fanden sie ihn tot in dessen Wohnung. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Daraufhin öffnete die Polizei das Dortmunder Krankenhaus wieder für die Allgemeinheit.

Auch Besucher durften das Hospital wieder betreten. Warum der Schütze den Arzt töten wollte, steht noch nicht fest. Die Polizei versucht nach wie vor, die Hintergründe zu ermitteln.

Die Polizei sperrte während der Großfahndung nach dem Schützen das St.-Josefs Hospital für die Öffentlichkeit. Bild: René Werner, dpa

Im Juli 2016 erschoss ein 72-Jähriger in der Berliner Charité seinen Arzt

Schüsse von Patienten auf Ärzte geschehen immer wieder. Im Juli 2016 erschoss ein 72-Jähriger in der Berliner Charité zuerst seinen Arzt und dann sich selbst. Der Berliner war seit längerer Zeit beim 55-jährigen Kieferorthopäden in Behandlung. Einen Tag vor seiner schrecklichen Tat wollte der Täter den Arzt in der Ambulanz sprechen. Der Versuch scheiterte. Als der Senior einen Tag später zurück kam, schoss er. Das Tatmotiv soll in diesem Fall Verzweiflung gewesen sein.

