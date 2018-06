13:42 Uhr

Nach Tod der Tochter bedroht Großfamilie den Chefarzt Panorama

Ein Kind einer Großfamilie wurde an der Kölner Uni-Klinik operiert und starb. Am Freitag bedrohten rund 200 Angehörige einen unbeteiligten Chefarzt.

Von Oliver Bosch

Wie der Express berichtet, spielten sich am Freitagabend dramatische Szenen an der Kölner Uni-Klinik ab: Etwa 200 Angehörige einer Großfamilie versammelten sich vor der Klinik und drohten einem Chefarzt mit dem Tod. Grund für den Ärger ist der Tod eines sechsjährigen Mädchens.

Die Kleine war letzten Mittwoch im Uni-Krankenhaus wegen eines angeborenen Herzfehlers operiert worden und starb nach der Operation. Die Polizei musste das Krankenhaus mit einem Großaufgebot vor der Menge schützen. Die Familienmitglieder forderten vehement, dass der Tod des Mädchens untersucht wird. Rund 20 Streifenwagen waren im Einsatz.

Ein Onkel des Mädchen gab dem Express ein kurzes Statement ab: "Die Kleine wurde zum vierten Mal am Herz operiert. Der Arzt sagte nach der OP, dass alles gut verlaufen sei." Auf die Erleichterung folgte schwere Ernüchterung: Am Tag nach der Operation sei es zu Komplikationen gekommen. In deren Verlauf hätte die Sechsjährige Sauerstoffmangel erlitten, der zu schwersten Hirnschäden führte. Danach sei die kleine Patientin verstorben.

Etwa 200 Familienangehörige fuhren aufgebracht zur Kölner Uni-Klinik

Aufgebracht durch die Nachricht trommelten die Eltern rund 200 Angehörige zusammen und fuhr am Freitag zur Uni-Klinik. Als Hauptschuldigen machte die aufgebrachte Menge einen Chefarzt aus. Angehörige der Großfamilie drohten dem Mediziner mit dem Tod. Was die Verzweifelten nicht wussten: Der Adressat ihrer Drohungen hatte mit der Operation überhaupt nichts zu tun.

Bevor die Lage eskalierte, riefen Mitarbeiter des Krankenhauses die Polizei zu Hilfe. Insgesamt 20 Streifenwagen beorderte die Zentrale zum "Brandherd". Christoph Wanko, stellvertretender Pressesprecher Uniklinik Köln, beschrieb die ernste Situation so: "Wir haben regelmäßig mit Menschen in schicksalhaften Ausnahmesituationen zu tun, die schnell emotional werden können. Dafür haben wir Verständnis. In diesem Extremfall wurden jedoch Grenzen überschritten und wir hatten keine andere Wahl, als umgehend die Polizei einzuschalten. Wir sind der Kölner Polizei für ihren deutlichen Einsatz in der vergangenen Woche in unserem Haus sehr dankbar. Dass Ermittlungen bei ungeklärter Todesursache eingeleitet werden, entspricht der normalen Praxis. Wir unterstützen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft uneingeschränkt".

Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Leiche der Sechsjährigen

Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Untersuchungen zu den Umständen des Todes des sechsjährigen Mädchens eingeleitet und beschlagnahmte die Leiche. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. Die Großfamilie will nach eigenen Angaben die Untersuchungen abwarten.

