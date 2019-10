11.10.2019

Nach Tod einer 24-Jährigen: Haftbefehl gegen Exfreund

Eine 24-Jährige wurde in der Nacht zum Freitag Opfer eines Messerangriffs. Der Täter konnte von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Ein 43-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag seine Ex-Freundin angegriffen und getötet. Nun sind Details zur Tat bekannt geworden.

Nach dem Tod einer 24-Jährigen durch Messerstiche hat das Amtsgericht Frankfurt am Samstag Haftbefehl gegen ihren 43 Jahre alten Exfreund erlassen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Der Schwede soll in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Frankfurt am Main mehrfach mit einem Küchenmesser auf die deutsche Frau eingestochen und sie tödlich verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden sollen demnach früher ein Paar gewesen sein, ihre Beziehung aber beendet haben.

Angreifer verletzt sich selbst mit Küchenmesser

Der Angreifer fügte sich nach der tödlichen Attacke auch selbst Verletzungen mit dem Messer zu und kam ins Krankenhaus.

Zeugen hatten die Polizei über den Angriff informiert. Demnach versuchte die Frau noch zu fliehen, brach aber auf dem Parkplatz zusammen. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Einem Bericht der Hessenschau zufolge waren die Frau und der Mann zuvor gemeinsam in dem Supermarkt gewesen, um dort das Küchenmesser zu kaufen. Warum der Mann seine Ex-Freundin angriff, blieb am Samstag weiter unklar. (dpa)

Themen folgen