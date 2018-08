Nach Überdosis: Demi Lovato bedankt sich bei Fans

Demi Lovato hat eine Überdosis Drogen überlebt. Nun will die US-Sängerin und Schauspielerin sich erholen - und weiter gegen ihre Drogensucht kämpfen.

Knapp zwei Wochen nach ihrer lebensgefährlichen Überdosis hat die US-Sängerin und -Schauspielerin Demi Lovato sich bei ihren Fans bedankt und um Zeit für den Kampf gegen ihre Sucht gebeten. Sie sei "für immer dankbar" für die Unterstützung ihrer Fans, schrieb Lovato am Sonntag (Ortszeit) ihren mehr als 70 Millionen Abonnenten beim Onlinedienst Instagram. "Ich werde weiter kämpfen", schrieb Lovato am Ende ihrer Message, mit einem Herz-Emoji versehen.

Außerdem bedankte sich die 25-Jährige beim Personal des Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles für ihre Rettung und bei "Gott, dass er mich am Leben und gesund erhalten hat". Auf die Ursache für ihre Einlieferung ins Krankenhaus am 24. Juli ging Lovato in dem Instagram-Eintrag nicht näher ein. Sie hob aber hervor, dass sie schon in der Vergangenheit offen über ihren Kampf gegen ihre Sucht gesprochen habe.

"Ich habe gelernt, dass diese Krankheit nichts ist, das mit der Zeit verschwindet oder nachlässt", schilderte Lovato in ihrer Erklärung. "Es ist etwas, über das ich weiter hinwegkommen muss und noch nicht hinweggekommen bin." Sie brauche jetzt "Zeit, um gesund zu werden und mich auf meine Abstinenz und meinen Weg zur Erholung zu konzentrieren".

Laut einem Bericht des Promi-Portals TMZ hatte Lovato durch die Überdosis das Bewusstsein verloren und musste wiederbelebt werden. Welche Droge sie eingenommen hatte, blieb unklar. Zahlreiche Fans und eine Reihe von prominenten Kollegen reagierten betroffen auf Lovatos Zusammenbruch.

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you.