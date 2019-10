15:22 Uhr

Nach Unglück: Neue Brücke in Genua nimmt Gestalt an

Gut ein Jahr nach dem Unglück in Genua nimmt die neue Autobahnbrücke Gestalt an. Bis kommenden April soll die eingestürzte Brücke wieder ganz aufgebaut sein.

Die neue Brücke in Genua nimmt mehr als ein Jahr nach dem Unglück mit 43 Toten Gestalt an. Am Dienstag wurde der erste neue Streckenabschnitt installiert. Bei der stundenlangen Aktion zogen Kräne ein 50 Meter langes und 500 Tonnen schweres Stahlstück 40 Meter in die Luft, um es auf zwei Pfeiler zu heben. Premierminister Giuseppe Conte sprach bei dem Besuch der Baustelle von einer "Erlösung" und einer "Wiedergeburt" der Stadt, die dem ganzen Land Hoffnung gebe.

43 Tote: Morandi-Autobahnbrücke stürzte am 14. August 2018 ein

Bis kommenden April werde die Autobahnbrücke wieder aufgebaut sein, versprach der Bürgermeister der italienischen Stadt und Kommissar für den Wiederaufbau, Marco Bucci. Das neue Viadukt hat der Stararchitekt Renzo Piano entworfen, der aus Genua stammt. Es solle einem "Schiff, das das Tal durchfährt" ähneln, sagte Piano. "Es ist die richtige Idee, Genua ist eine Stadt des Meeres."

Die Morandi-Autobahnbrücke war am 14. August 2018 eingestürzt. Ein etwa 180 Meter langes Stück der Fahrbahn war während eines Unwetters in die Tiefe gestürzt - mit ihr Fahrzeuge und deren Insassen. Noch immer ist nicht aufgeklärt, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Ermittelt wird gegen mehr als 70 Menschen und gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia, der über den Konzern Atlantia von der Familie Benetton kontrolliert wird. Der Atlantia-Chef war vor zwei Wochen zurückgetreten. Die Millionen-Abfindung für ihn rief bei den Hinterbliebenen Empörung hervor. (dpa)

