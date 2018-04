Nach Verleihung: Preisträger geben Echos zurück, Sponsor springt ab

vor 41 Min.

Die Auszeichnung von Kollegah und Farid Bang bei der Echo-Verleihung schlägt hohe Wellen. Preisträger geben ihre Trophäe zurück und ein Sponsor springt ab.

Nach der Auszeichnung für ein als antisemitisch kritisiertes Rap-Album wird die diesjährige Echo-Verleihung nicht nur kontrovers dikutiert. Nun springt auch ein Sponsor ab. Der Safthersteller Voelkel kündigte am Mittwoch seinen Rückzug an. Das niedersächsische Unternehmen hatte für die Preisverleihung am Donnerstag vergangener Woche Geld, Saft und Kühlschränke bereitgestellt.

Voelkel springt als Echo-Sponsor ab

Voelkel kritisierte, die Preisträger Kollegah und Farid Bang zögen in einem prämierten Song "auf beschämende Weise Vergleiche zu Opfern des Holocausts". Das Unternehmen sprach von einer schmerzhaften Grenzüberschreitung. "Die rein auf Verkaufszahlen basierte und im Vorfeld inhaltlich nicht ausreichend kritisch beurteilte Honorierung eröffnet auf das Echo-Komitee eine fragwürdige Perspektive", hieß es.

Dass der Bundesverband der deutschen Musikindustrie diese Mechanismen erneuern wolle, sei ein wichtiges Signal. Voelkel wolle dennoch bis auf weiteres alternative und unabhängige Musikveranstaltungen ohne Diskriminierung und Diffamierung sponsern.

Auch der Autohersteller Skoda, der Stars und Gäste in 75 Fahrzeugen fuhr, erwartet "eine rasche und eindeutige Aufarbeitung durch den Veranstalter", teilte ein Sprecher mit. "Sollte uns das Ergebnis nicht überzeugen, werden wir den bestehenden Sponsorvertrag bei diesem Event auf jeden Fall nicht fortführen."

Preisträger geben Echo zurück

Zudem haben zahlreiche Preisträger angekündigt, ihre Echos aus Protest zurückzugeben. Klaus Voormann, der 2018 mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, gab die Trophäe am Montag zurück. Zuvor hatte bereits das Notos-Quartett aus Berlin angekündigt, seinen Echo Klassik vom vergangenen Herbst zurückgeben zu wollen. Auch Pianist Igor Levit und Dirigent Enoch zu Guttenberg trennen sich von ihren Preisen. Rockstar Peter Maffay fordert härtere Konsequenzen. Er möchte, dass die Verantwortlichen zurücktreten.

Der langjährige Musikmoderator Peter Illmann ("Formel Eins") zeigte sich über die Auszeichnung für Kollegah und Farid Bang "entsetzt". Er hätte den Preis den Musikern vor die Füße geworfen, so Illmann. "Ich fordere auch die jüngeren Künstler wie Helene Fischer oder Mark Forster auf, sich wie Maffay und Westernhagen von Texten, die Gewalt verherrlichen oder antisemitisch sind, zu distanzieren." Illmann rief zudem dazu auf, das umstrittene Album zu boykottieren. (AZ/dpa)

