Nach dem Tod von George Floyd entlädt sich in Minneapolis die Wut

Der Schwarze George Floyd stirbt bei einem brutalen Polizeieinsatz. Demonstranten setzen eine Polizeiwache in Brand - und Trump schürt auf Twitter den Hass.

Von Thomas Spang

Im Morgengrauen rückte die Nationalgarde an, die vor Banken, Supermärkten und Apotheken Stellung bezog. "Unsere Mission besteht darin, Leben zu schützen, Eigentum zu erhalten und das Recht auf friedliche Demonstrationen zu wahren", teilte die Heimatschutz-Truppe mit, die der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, angesichts der eskalierenden Gewalt in Minneapolis und der Schwesterstadt St. Paul in Marsch gesetzt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten aufgebrachte Demonstranten bereits die Polizeiwache des dritten Bezirks gestürmt und in Brand gesetzt, der die vier Beamten angehörten, die mit dem gewaltsamen Tod Floyds in Verbindung gebracht werden. Mehrere Minuten lang hatte ein weißer Polizist am Montagabend sein Knie auf den Hals des 46-jährigen, in Handschellen gelegten Floyd gedrückt, der wiederholt um Hilfe flehte: "Ich kann nicht atmen." Der Afroamerikaner starb kurz danach in einem Krankenhaus.

Das zehn Minuten lange Video, das den Einsatz dokumentiert, löste einen Aufschrei der Empörung auf. Selbst eine sonst eher reservierte Polizei-Organisation verurteilte das Vorgehen gegen den Kleinkriminellen aufs Schärfste. Floyd war mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein erwischt worden.

Der Beamte und seine drei untätig dabei stehenden Kollegen verloren binnen 48 Stunden ihre Jobs. Doch Ende der Woche hat noch niemand Anklage erhoben. Statt in Untersuchungshaft sitzt der Polizist ungeschoren in einem seiner beiden Häuser. Die zuständige Staatsanwaltschaft bat um Geduld. Es sei wichtiger, einen wasserdichten Fall vorzubringen, als einen übereilten.

Aktivisten fürchten, dass der weiße Polizist davonkommt

Michael McDowell ist das nicht genug. Der Gründer der "Black Lives Matter"-Bewegung von Minneapolis fürchtet, das einmal mehr mit zweierlei Maß gemessen wird und ein brutaler Polizist wie in 99 Prozent der Fälle davonkommt.

"Die Leute reagieren auf ein gewalttätiges System", erklärt McDowell die Wut hinter den Plünderungen, Brandanschlägen und der Gewalt auf der Straße. Materielle Dinge ließen sich ersetzen, nicht aber das Leben eines Menschen. "Dieser Mann ist für immer gegangen, weil ein Polizist dachte, er habe das Recht, sein Leben zu nehmen." Die Menschen seien müde davon. "Das ist der Grund, warum Minneapolis brennt." Und sich die Unruhen von New York über Louisville und Denver bis hin nach Los Angeles inmitten der Corona-Pandemie rasant ausbreiten. Eine junge Frau, die vor einem abgebrannten Geschäft in Minneapolis steht, schlägt den Bogen zu den Rassenunruhen von LA vor drei Jahrzehnten nach dem Tod von Rodney King in Polizeigewalt. "Wir machen Randale, bis wir eine Antwort bekommen."

Für Donald Trump sind die tausenden Demonstranten bloß "Gangster". Nachdem diese das Polizeirevier in Brand gesetzt hatten, drohte er via Twitter, selber Nationalgardisten zu schicken, die "den Job richtig erledigen". In einem weiteren Post präzisierte er: "Wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen."

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Bei Twitter handelte sich Trump deswegen eine Rüge ein. Der Kurznachrichtendienst fügte folgenden Warnhinweis an: "Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter Regeln zur Gewaltverherrlichung." Es ist eine neue Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung zwischen dem Präsidenten und Twitter. Schließlich hatte Trump tags zuvor ein Dekret unterzeichnet, dass die Freiheit von Twitter und andere soziale Medien einschränken soll. Auslöser dafür war ein Tweet des Präsidenten am Dienstag, den der Kurznachrichtendienst erstmals einem Faktencheck unterzogen hatte. Darin hatte Trump behauptet, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste.

Trump nennt die Demonstranten "Gangster"

Zur Beruhigung der Situation trug Trumps Einlassung nicht bei. In den frühen Morgenstunden nahm die Polizei vor laufender Kamera den schwarzen CNN-Reporter Omar Jimenez fest, obwohl sich dieser als Journalist ausgewiesen hatte und mit der Aufforderung kooperieren wollte, einen bestimmten Einsatzbereich zu verlassen. "Das ist ein klarer Verstoß gegen das Verfassungsrecht auf Pressefreiheit", beschwerte sich der Sender. Gouverneur Walz entschuldigte sich umgehend und sagte, er werde dem Vorgang auf den Grund gehen. Er versprach auch, die Stadt, Polizei und Justiz umfassend zu reformieren. "Es ist Zeit für einen Neuaufbau."

Mit Gewalt lassen sich die tiefen Wunden einer entlang ethnischer Linien geteilten Stadt nicht heilen. Das Einkommen von Schwarzen liegt hier nur bei einem Drittel dessen, was weiße Amerikaner bekommen. Schwarze schließen sehr viel seltener die Schule ab und werden sehr viel schneller arbeitslos. Dass die schwarze Gemeinde von der Pandemie stärker betroffen sind, ist Teil des Phänomens, das als "Paradox von Minnesota" bekannt ist.

All das liefert den Hintergrund zu den Protesten, in denen der Tod Floyds für die Demonstranten das Symbol der strukturellen Ungerechtigkeit ist. Wie einst Rodney King in Los Angeles, Michael Brown in Ferguson oder Eric Garner in New York, dessen Worte übrigens auch "Ich kann nicht atmen" waren.

