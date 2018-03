17:31 Uhr

Nach fast 27 Jahren: Thüringer Polizei fasst Verdächtigen Panorama

Die Polizei in Thüringen vermeldet die Festnahme eines Verdächtigen, der vor 26 Jahren ein Kind ermordet haben soll. (Symbolbild)

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert wurde im thüringischen Weimar die zehnjährige Stephanie D. ermordet. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Mehr als 26 Jahre nach dem Mord an einem zehnjährigen Mädchen aus dem thüringischen Weimar hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Beamten am Montag in Jena im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Einzelheiten nannten sie zunächst nicht, für Dienstag kündigten sie eine Pressekonferenz an.

Sonderkommission verfolgte neuen Zeugenhinweis

Die zehnjährige Stephanie D. wurde am 24. August 1991 von einem Unbekannten aus einem Weimarer Park entführt. Ihre Leiche wurde zwei Tage später unter einer Autobahnbrücke gefunden, von der sie vermutlich geworfen wurde.

Seit 2016 ermittelt eine Sonderkommission der thüringischen Polizei erneut zu Stephanies Tod und zwei weiteren bislang ungeklärten Taten aus den 90er Jahren, denen Kinder zum Opfer fielen. Im Oktober vergangenen Jahres berichteten die Beamten von einem neuen viel versprechenden Zeugenhinweis.

Teile eines Autokennzeichens waren entscheidender Hinweis

Demnach hatten Mitarbeiter eines Pannendiensts damals zur Tatzeit nachts einen Kleintransporter auf der Brücke halten gesehen, dessen Fahrer etwas über das Geländer geworfen haben soll. Sie erinnerten sich an Teile des Kennzeichens. (afp)

